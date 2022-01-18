Какие налоговые вычеты можно получить за 2021 год

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Государство может компенсировать расходы на обучение, лечение и покупку и строительство жилья Фото:

Граждане РФ, которые получают официальную зарплату и платят подоходный налог по ставке 13%, могут получить налоговый вычет. Государство может компенсировать расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, а также на покупку и строительство жилья. Возврату подлежит 13% от общей суммы заявленного вычета.

Получить компенсацию от государства могут только официально трудоустроенные граждане, которые платят НДФЛ по ставке 13%, напоминает на своей официальном сайте ФНС. Безработные россияне и индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы, не могут на нее претендовать.

Всего Налоговым кодексом РФ предусмотрено пять групп налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и компенсация при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами. Каждая из них подразделяется еще на несколько видов:

  • На налогоплательщика. Его могут получить: ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от воздействия радиации; лица, непосредственно участвовавшие в испытаниях ядерного оружия; инвалиды Великой отечественной войны; узники концлагерей; военнослужащие, получившие ранения, контузии или увечья во время службы;
  • На ребенка. Компенсацию затрат на детей могут получить родители, чей доход не превышает 350 000 рублей в месяц. На первого и второго ребенка она составит 1 400 рублей, на третьего и последующего — 3 000 рублей, на каждого ребенка-инвалида — 12 000 рублей.
  • На благотворительность. Предоставляется на сумму, перечисленную благотворительным организациям, социально ориентированным НКО, религиозным организациям и т. д. Сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от полученного за год дохода.
  • На обучение. Компенсацию могут получить учащиеся любой формы обучения, а также родители, опекуны или родные братья и сестры, которые оплатили обучение ребенка до 24 лет на очной форме обучения.
  • На лечение и покупку лекарств. Государство может компенсировать 13% затрат. При этом максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, не должна превышать 120 000 рублей. Ограничение не распространяется на дорогостоящие виды лечения.
  • На негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни. Получить вычет можно по взносам на себя, а также в пользу родителей, супругов и детей-инвалидов. Максимальная сумма затрат также не должна превышать 120 000 рублей.
  • На накопительную часть трудовой пенсии. Компенсацию могут получить граждане, которые за своей счет уплатили дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Максимальная сумма для получения не может превышать 120 000 рублей.
  • На продажу имущества, покупку или строительство жилья. При покупке квартиры в ипотеку можно получить компенсацию с основной суммы покупки и процентам по кредиту. В обще сложности можно вернут до 65 000 тысяч рублей.
  • На доходы от профессиональной деятельности. Получить компенсацию могут ИП, нотариусы, а также лица, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера. Кроме того, вычет предоставляется на авторские вознаграждения.
  • На операции с ценными бумагами. На вычет могут рассчитывать лица, совершающие операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, у которых расходы превышают доходы по итогам года. В этом случае убыток может быть перенесен на последующие годы или учтен при расчете налога в текущем периоде.

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Граждане РФ, которые получают официальную зарплату и платят подоходный налог по ставке 13%, могут получить налоговый вычет. Государство может компенсировать расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, а также на покупку и строительство жилья. Возврату подлежит 13% от общей суммы заявленного вычета. Получить компенсацию от государства могут только официально трудоустроенные граждане, которые платят НДФЛ по ставке 13%, напоминает на своей официальном сайте ФНС. Безработные россияне и индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы, не могут на нее претендовать. Всего Налоговым кодексом РФ предусмотрено пять групп налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и компенсация при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами. Каждая из них подразделяется еще на несколько видов:
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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