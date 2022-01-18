Какие налоговые вычеты можно получить за 2021 год

Государство может компенсировать расходы на обучение, лечение и покупку и строительство жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Граждане РФ, которые получают официальную зарплату и платят подоходный налог по ставке 13%, могут получить налоговый вычет. Государство может компенсировать расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, а также на покупку и строительство жилья. Возврату подлежит 13% от общей суммы заявленного вычета.

Получить компенсацию от государства могут только официально трудоустроенные граждане, которые платят НДФЛ по ставке 13%, напоминает на своей официальном сайте ФНС. Безработные россияне и индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы, не могут на нее претендовать.

Всего Налоговым кодексом РФ предусмотрено пять групп налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и компенсация при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами. Каждая из них подразделяется еще на несколько видов:

На налогоплательщика. Его могут получить: ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от воздействия радиации; лица, непосредственно участвовавшие в испытаниях ядерного оружия; инвалиды Великой отечественной войны; узники концлагерей; военнослужащие, получившие ранения, контузии или увечья во время службы;

Его могут получить: ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от воздействия радиации; лица, непосредственно участвовавшие в испытаниях ядерного оружия; инвалиды Великой отечественной войны; узники концлагерей; военнослужащие, получившие ранения, контузии или увечья во время службы; На ребенка. Компенсацию затрат на детей могут получить родители, чей доход не превышает 350 000 рублей в месяц. На первого и второго ребенка она составит 1 400 рублей, на третьего и последующего — 3 000 рублей, на каждого ребенка-инвалида — 12 000 рублей.

Компенсацию затрат на детей могут получить родители, чей доход не превышает 350 000 рублей в месяц. На первого и второго ребенка она составит 1 400 рублей, на третьего и последующего — 3 000 рублей, на каждого ребенка-инвалида — 12 000 рублей. На благотворительность. Предоставляется на сумму, перечисленную благотворительным организациям, социально ориентированным НКО, религиозным организациям и т. д. Сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от полученного за год дохода.

Предоставляется на сумму, перечисленную благотворительным организациям, социально ориентированным НКО, религиозным организациям и т. д. Сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от полученного за год дохода. На обучение. Компенсацию могут получить учащиеся любой формы обучения, а также родители, опекуны или родные братья и сестры, которые оплатили обучение ребенка до 24 лет на очной форме обучения.

Компенсацию могут получить учащиеся любой формы обучения, а также родители, опекуны или родные братья и сестры, которые оплатили обучение ребенка до 24 лет на очной форме обучения. На лечение и покупку лекарств. Государство может компенсировать 13% затрат. При этом максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, не должна превышать 120 000 рублей. Ограничение не распространяется на дорогостоящие виды лечения.

Государство может компенсировать 13% затрат. При этом максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, не должна превышать 120 000 рублей. Ограничение не распространяется на дорогостоящие виды лечения. На негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни. Получить вычет можно по взносам на себя, а также в пользу родителей, супругов и детей-инвалидов. Максимальная сумма затрат также не должна превышать 120 000 рублей.

Получить вычет можно по взносам на себя, а также в пользу родителей, супругов и детей-инвалидов. Максимальная сумма затрат также не должна превышать 120 000 рублей. На накопительную часть трудовой пенсии. Компенсацию могут получить граждане, которые за своей счет уплатили дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Максимальная сумма для получения не может превышать 120 000 рублей.

Компенсацию могут получить граждане, которые за своей счет уплатили дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Максимальная сумма для получения не может превышать 120 000 рублей. На продажу имущества, покупку или строительство жилья. При покупке квартиры в ипотеку можно получить компенсацию с основной суммы покупки и процентам по кредиту. В обще сложности можно вернут до 65 000 тысяч рублей.

При покупке квартиры в ипотеку можно получить компенсацию с основной суммы покупки и процентам по кредиту. В обще сложности можно вернут до 65 000 тысяч рублей. На доходы от профессиональной деятельности. Получить компенсацию могут ИП, нотариусы, а также лица, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера. Кроме того, вычет предоставляется на авторские вознаграждения.

Получить компенсацию могут ИП, нотариусы, а также лица, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера. Кроме того, вычет предоставляется на авторские вознаграждения. На операции с ценными бумагами. На вычет могут рассчитывать лица, совершающие операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, у которых расходы превышают доходы по итогам года. В этом случае убыток может быть перенесен на последующие годы или учтен при расчете налога в текущем периоде.