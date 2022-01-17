На месторождении в ЯНАО погиб бурильщик

Бурильщик упал с десятиметровой высоты (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бурильщик коммерческой организации на месторождении в Пуровском районе ЯНАО упал с десятиметровой мачты буровой установки, что привело к его гибели. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

«По предварительным данным следствия, 16 января 2022 на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района в ходе производства работ по монтажу и спуску электроцентробежного насоса бурильщик коммерческой организации упал с мачты буровой установки с высоты около 10 метров. При падении 41-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении на сайте ведомства. О какой именно организации идет речь, не уточняется.

На данный момент правоохранительные органы опросили очевидцев и провели осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что на кустовой площадке рядом с Новым Уренгоем погиб вышкомонтажник, а еще один — получил серьезные травмы. На рабочих упали демонтируемые панели укрытия.

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