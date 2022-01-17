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На месторождении в ЯНАО погиб бурильщик

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
Бурильщик упал с десятиметровой высоты (архивное фото) Фото:

Бурильщик коммерческой организации на месторождении в Пуровском районе ЯНАО упал с десятиметровой мачты буровой установки, что привело к его гибели. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

«По предварительным данным следствия, 16 января 2022 на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района в ходе производства работ по монтажу и спуску электроцентробежного насоса бурильщик коммерческой организации упал с мачты буровой установки с высоты около 10 метров. При падении 41-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении на сайте ведомства. О какой именно организации идет речь, не уточняется.

На данный момент правоохранительные органы опросили очевидцев и провели осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что на кустовой площадке рядом с Новым Уренгоем погиб вышкомонтажник, а еще один — получил серьезные травмы. На рабочих упали демонтируемые панели укрытия.

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Бурильщик коммерческой организации на месторождении в Пуровском районе ЯНАО упал с десятиметровой мачты буровой установки, что привело к его гибели. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО. «По предварительным данным следствия, 16 января 2022 на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района в ходе производства работ по монтажу и спуску электроцентробежного насоса бурильщик коммерческой организации упал с мачты буровой установки с высоты около 10 метров. При падении 41-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении на сайте ведомства. О какой именно организации идет речь, не уточняется. На данный момент правоохранительные органы опросили очевидцев и провели осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что на кустовой площадке рядом с Новым Уренгоем погиб вышкомонтажник, а еще один — получил серьезные травмы. На рабочих упали демонтируемые панели укрытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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