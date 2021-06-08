08 июня 2021
07 июня 2021

На предприятии в ЯНАО погиб вахтовик. Второй рабочий получил серьезные травмы

© Служба новостей «URA.RU»
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25-летний рабочий скончался на месте Фото:

На предприятии, недалеко от Нового Уренгоя (ЯНАО), во время работы погиб вахтовик. Второй работник получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета.

«По данным следствия, 6 мая 2021 года на кустовой площадке ГП-2, находящейся в 20 километрах от Нового Уренгоя, во время проведения работ произошло падение демонтируемых панелей укрытия на вышкомонтажников подрядной коммерческой организации», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В результате 25-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Второй работник получил ушиб грудной клетки.

Пуровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Красноселькупском районе при выполнении работ на месторождении погиб сотрудник компании ЗАО «Тернефтегаз». На предприятии также были нарушены правила безопасности. В гибели мужчины обвинили мастера участка тепловодоснабжения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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