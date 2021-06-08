25-летний рабочий скончался на месте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На предприятии, недалеко от Нового Уренгоя (ЯНАО), во время работы погиб вахтовик. Второй работник получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета.

«По данным следствия, 6 мая 2021 года на кустовой площадке ГП-2, находящейся в 20 километрах от Нового Уренгоя, во время проведения работ произошло падение демонтируемых панелей укрытия на вышкомонтажников подрядной коммерческой организации», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В результате 25-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Второй работник получил ушиб грудной клетки.

Пуровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Красноселькупском районе при выполнении работ на месторождении погиб сотрудник компании ЗАО «Тернефтегаз». На предприятии также были нарушены правила безопасности. В гибели мужчины обвинили мастера участка тепловодоснабжения.