Горка стала причиной жалобы жительницы Притобольного района губернатору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Притобольного района Курганской области Анна (имя изменено) пожаловалась в соцсетях губернатору на отсутствие горки в селе Чернавское. В итоге в местном чате глава района Лариса Злыднева назвала женщину «козой». Об этом Анна рассказала URA.RU и предоставила скрин.

«Просила по осени сделать детскую площадку, ничего. Просила сделать зимой каток. Правительство отвечает, что сельсовет провел опрос и выяснилось, что каток не нужен. С горем пополам сделали горку деревянную, но ее не залили. Она простояла все каникулы. Пишу губернатору опять, залейте. Днем залили. И в итоге в чате глав сельсоветов обсуждают, что я пожаловалась Вадиму Шумкову, а Злыднева написала „Вот коза“. Какое она имеет право меня оскорблять», — рассказала Анна.

Женщина пояснила, что просила не для себя, а для детей села. При этом на следующий день к ней пришел глава сельсовета и спросил, куда она дальше будет жаловаться. Мужчина также рекомендовал детям Анны самим брать лопаты и делать горку. Анна пояснила, что местные районные власти получили недавно 300 тысяч рублей на благоустройство. «Но все осталось в Глядянском (районный центр). Там нанимают рабочих, создают парки, скверы. А нам, родителям в Чернавском, сказали своими силами делать детскую площадку», — уточнила Анна.

Получить комментарии главы района Злыдневой URA.RU не удалось. В приемной журналисту ответили, что на момент звонка чиновница была занята. Попросили перезвонить на следующий день после обеда.

Глава Притобольного района обозвала обратившую женщину Скрин предоставлен читателем URA.RU

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