Власти РФ сократили карантин по коронавирусу

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Госсовет в Кремле. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова заявила о том, что карантин сокращен до семи дней Фото:

Карантин по коронавирусу в России сокращен до семи дней. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», — заявила Голикова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

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Карантин по коронавирусу в России сокращен до семи дней. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. «Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», — заявила Голикова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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