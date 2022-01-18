Власти РФ сократили карантин по коронавирусу

Татьяна Голикова заявила о том, что карантин сокращен до семи дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Карантин по коронавирусу в России сокращен до семи дней. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», — заявила Голикова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.