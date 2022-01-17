Замгубернатора ЯНАО получил пост в департаменте безопасности

Аркадий Бессонов был главой МЧС в ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов официально занял должность руководителя департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Постановлением закрепляется в структуре департамента должность „заместитель губернатора Ямало-Ненецкого округа, директор департамента“. Ее займет Бессонов Аркадий Леонидович», — добавили в пресс-службе ведомства к документу. Постановление вступило в силу 18 января.

Аркадий Бессонов был назначен на должность заместителя губернатора ЯНАО, курирующего общественную безопасность, в декабре 2018 года. До назначения он занимал пост начальника ГУ МЧС России по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов станет главой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Данное решение было принято из-за его многолетней работы в МЧС.