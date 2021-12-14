14 декабря 2021
13 декабря 2021

Заместители губернатора ЯНАО получили новые обязанности

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, подорога александр
Александр Подорога возглавит департамент строительства ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит кадровые перестановки в правительстве и дает новые обязанности для своих замов. Как сообщается в Telegram-канале «Пул89», заместитель губернатора Александр Подорога возглавит областной департамент строительства.

«Теперь отвечать за департамент строительства в качестве его директора будет лично заместитель губернатора Александр Подорога. Он будет совмещать эти две должности. Перед ключевым департаментом цели сейчас стоят масштабные, как никогда, и их достижение требует самых передовых решений и новых подходов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, другой заместитель губернатора Аркадий Бессонов станет главой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Данное решение было принято из-за его многолетней работы в МЧС. На данный момент из числа заместителей губернатора, которые не являются директорами департаментов, остались Татьяна Бучкова и Александр Калинин. Данную информацию подтвердили в правительстве ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что заместителя губернатора ЯНАО Сергей Климетьев будет курировать работу окружных департаментов спорта, а также молодежной политики и туризма. Данную информацию подтвердили в областном правительстве.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит кадровые перестановки в правительстве и дает новые обязанности для своих замов. Как сообщается в Telegram-канале «Пул89», заместитель губернатора Александр Подорога возглавит областной департамент строительства. «Теперь отвечать за департамент строительства в качестве его директора будет лично заместитель губернатора Александр Подорога. Он будет совмещать эти две должности. Перед ключевым департаментом цели сейчас стоят масштабные, как никогда, и их достижение требует самых передовых решений и новых подходов», — говорится в сообщении. Помимо этого, другой заместитель губернатора Аркадий Бессонов станет главой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Данное решение было принято из-за его многолетней работы в МЧС. На данный момент из числа заместителей губернатора, которые не являются директорами департаментов, остались Татьяна Бучкова и Александр Калинин. Данную информацию подтвердили в правительстве ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что заместителя губернатора ЯНАО Сергей Климетьев будет курировать работу окружных департаментов спорта, а также молодежной политики и туризма. Данную информацию подтвердили в областном правительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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