Заместители губернатора ЯНАО получили новые обязанности

Александр Подорога возглавит департамент строительства ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит кадровые перестановки в правительстве и дает новые обязанности для своих замов. Как сообщается в Telegram-канале «Пул89», заместитель губернатора Александр Подорога возглавит областной департамент строительства.

«Теперь отвечать за департамент строительства в качестве его директора будет лично заместитель губернатора Александр Подорога. Он будет совмещать эти две должности. Перед ключевым департаментом цели сейчас стоят масштабные, как никогда, и их достижение требует самых передовых решений и новых подходов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, другой заместитель губернатора Аркадий Бессонов станет главой департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Данное решение было принято из-за его многолетней работы в МЧС. На данный момент из числа заместителей губернатора, которые не являются директорами департаментов, остались Татьяна Бучкова и Александр Калинин. Данную информацию подтвердили в правительстве ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что заместителя губернатора ЯНАО Сергей Климетьев будет курировать работу окружных департаментов спорта, а также молодежной политики и туризма. Данную информацию подтвердили в областном правительстве.