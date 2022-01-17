17 января 2022

Пермские власти реализовали имиджевый проект экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Электропоезд
«Ласточки» начнут ходить в Чусовой с 20 января Фото:

Скоростной электропоезд «Ласточка» начнет курсировать между городами Перми и Чусовой с 20 января. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края. В день электропоезд будет выполнять шесть рейсов.

«Первый рейс стартует 20 января со станции „Чусовская“ в 6 утра. Еще два отправления из Чусового будут выполняться в 12:10 и 17:40. На пути следования электропоезда будет семь остановок», — говорится на сайте.

Из Перми «Ласточка» будет отправляться в 8:40, 14:50 и 20:20. Стоимость проезда составит 261 рубль, а время в пути — 2,5 часа. URA.RU рассказывало, что запуск «Ласточек» в Пермском крае стал имиджевым проектом прежнего губернатора Максима Решетникова.

Изначально власти рассчитывали, что скоростные электропоезда начнут ходить до Чусового в 2020 году. Сейчас «Ласточки» ходят от Перми до Краснокамска, а также Верещагино и Кишерти.

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Скоростной электропоезд «Ласточка» начнет курсировать между городами Перми и Чусовой с 20 января. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края. В день электропоезд будет выполнять шесть рейсов. «Первый рейс стартует 20 января со станции „Чусовская“ в 6 утра. Еще два отправления из Чусового будут выполняться в 12:10 и 17:40. На пути следования электропоезда будет семь остановок», — говорится на сайте. Из Перми «Ласточка» будет отправляться в 8:40, 14:50 и 20:20. Стоимость проезда составит 261 рубль, а время в пути — 2,5 часа. URA.RU рассказывало, что запуск «Ласточек» в Пермском крае стал имиджевым проектом прежнего губернатора Максима Решетникова. Изначально власти рассчитывали, что скоростные электропоезда начнут ходить до Чусового в 2020 году. Сейчас «Ласточки» ходят от Перми до Краснокамска, а также Верещагино и Кишерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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