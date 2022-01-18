Парламенты регионов РФ поддержали лишение мэров власти

19 января 2022 в 08:58 Размер текста - 17 +

Региональные парламенты одобрили муниципальную реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Региональные парламенты рассмотрели федеральный законопроект о единой системе публичной власти, предусматривающий реформу системы местного самоуправления. Большинство депутатов из регионов РФ поддержало реформу без лишних обсуждений. «Все остается для людей как бы прежним, но… будет лучше. Муниципальные служащие объединяемых поселений смогут продолжить работу в территориальных отделах окружных администраций, а у местных жителей не возникнет необходимости «ездить за справками в райцентр», — сказал глава профильного комитета парламента Дагестана Артур Исрапилов в разговоре с « Коммерсантом ». Законопроект подразумевает наделение губернаторов правом самостоятельного отбора кандидатов в мэры, а также отрешения их от должности. Помимо этого, согласно проекту, к 2028 году все сельские и городские поселения объединят в крупные округа, а их администрации ликвидируют. Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен в Госдуму РФ. До 19 января на документ собирались отзывы из региональных парламентов. 20 января закон рассмотрит Совет Госдумы, который будет рекомендовать его к обсуждению в первом чтении. Первое чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 26 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Региональные парламенты рассмотрели федеральный законопроект о единой системе публичной власти, предусматривающий реформу системы местного самоуправления. Большинство депутатов из регионов РФ поддержало реформу без лишних обсуждений. «Все остается для людей как бы прежним, но… будет лучше. Муниципальные служащие объединяемых поселений смогут продолжить работу в территориальных отделах окружных администраций, а у местных жителей не возникнет необходимости «ездить за справками в райцентр», — сказал глава профильного комитета парламента Дагестана Артур Исрапилов в разговоре с «Коммерсантом». Законопроект подразумевает наделение губернаторов правом самостоятельного отбора кандидатов в мэры, а также отрешения их от должности. Помимо этого, согласно проекту, к 2028 году все сельские и городские поселения объединят в крупные округа, а их администрации ликвидируют. Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен в Госдуму РФ. До 19 января на документ собирались отзывы из региональных парламентов. 20 января закон рассмотрит Совет Госдумы, который будет рекомендовать его к обсуждению в первом чтении. Первое чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 26 января.