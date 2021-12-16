В Госдуме хотят изменить порядок выборов мэров

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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Глава субъекта РФ обязан предложить к рассмотрению не менее двух кандидатов Фото:

Мэров муниципальных образований будут предлагать главы регионов. Об этом сообщается в проекте закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», размещенный на официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Изменяются способы избрания главы муниципального образования: на муниципальных выборах; представительным органом муниципального образования из своего состава; представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации», — устанавливает пункт в проекте. Документ также предусматривает, что глава субъекта РФ обязан предложить к рассмотрению не менее двух кандидатов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий губернаторам увольнять мэров. В случае принятия этого документа у губернаторов появится возможность отстранять мэров от должности «в связи с утратой доверия» и по другим основаниям.

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Мэров муниципальных образований будут предлагать главы регионов. Об этом сообщается в проекте закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», размещенный на официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. «Изменяются способы избрания главы муниципального образования: на муниципальных выборах; представительным органом муниципального образования из своего состава; представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации», — устанавливает пункт в проекте. Документ также предусматривает, что глава субъекта РФ обязан предложить к рассмотрению не менее двух кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий губернаторам увольнять мэров. В случае принятия этого документа у губернаторов появится возможность отстранять мэров от должности «в связи с утратой доверия» и по другим основаниям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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