В Госдуме хотят изменить порядок выборов мэров

Глава субъекта РФ обязан предложить к рассмотрению не менее двух кандидатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэров муниципальных образований будут предлагать главы регионов. Об этом сообщается в проекте закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», размещенный на официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Изменяются способы избрания главы муниципального образования: на муниципальных выборах; представительным органом муниципального образования из своего состава; представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации», — устанавливает пункт в проекте. Документ также предусматривает, что глава субъекта РФ обязан предложить к рассмотрению не менее двух кандидатов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий губернаторам увольнять мэров. В случае принятия этого документа у губернаторов появится возможность отстранять мэров от должности «в связи с утратой доверия» и по другим основаниям.