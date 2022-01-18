Меркель предложили высокий пост в ООН

19 января 2022 в 09:14 Размер текста - 17 +

Ангела Меркель перестала быть канцлером ФРГ в конце 2021 года Фото: bundeskanzlerin.de Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель предложили возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Новую работу канцлеру предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Экс-канцлер Меркель, по-видимому, получила предложение о работе. Глава ООН Антониу Гутерриш хотел бы привлечь кандидата на должность советника в Организации Объединенных Наций», — пишет Spiegel со ссылкой на источники Немецкого агентства печати (DPA) в ООН. Гутерриш направил Меркель письмо, на которое она пока не дала ответа. При этом в самой ООН считают, что экс-канцлер вряд ли согласится на предложение. Под глобальными общественными благами ООН подразумевает окружающую среду, мировую экономику, обеспечение мира и здравоохранение. Меркель ушла с поста канцлера Германии 8 декабря. Она пробыла в должности 16 лет. Новым канцлером стал Олаф Шольц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель предложили возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Новую работу канцлеру предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Экс-канцлер Меркель, по-видимому, получила предложение о работе. Глава ООН Антониу Гутерриш хотел бы привлечь кандидата на должность советника в Организации Объединенных Наций», — пишет Spiegel со ссылкой на источники Немецкого агентства печати (DPA) в ООН. Гутерриш направил Меркель письмо, на которое она пока не дала ответа. При этом в самой ООН считают, что экс-канцлер вряд ли согласится на предложение. Под глобальными общественными благами ООН подразумевает окружающую среду, мировую экономику, обеспечение мира и здравоохранение. Меркель ушла с поста канцлера Германии 8 декабря. Она пробыла в должности 16 лет. Новым канцлером стал Олаф Шольц.