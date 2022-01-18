В СКР подтвердили проверку оппонента Жириновского из Перми

Источник URA.RU сообщает, что проверку ведет Ленинский отдел СУ СКР по Пермскому краю Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю подтвердило, что проводит проверку действий депутата заксобрания Ильи Лисняка, который ранее судился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, на предмет наличия в них признаков преступлений. Пресс-служба ведомства сообщила об этом в ответ на запрос корреспондента URA.RU.

«На ваш запрос сообщаю, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю продолжается проведение проверки, в том числе обстоятельств, на которые указала жительница Перми. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение, о котором заинтересованные лица будут уведомлены в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

Источник URA.RU, близкий к следствию сообщает, что проверку ведет Ленинский отдел Следственного управления по Пермскому краю. Она стартовала в начале этого года.

Ранее URA.RU сообщало, что Илью Лисняка проверяют на предмет вымогательства и превышения должностных полномочий. С заявлением о вымогательстве обратилась бывшая коллега Лисняка по Пермскому гордуме Надежда Агишева. Лисняк якобы потребовал у нее деньги, пригрозив в случае отказа негативными публикациями в пермских пабликах.

Илья Лисняк известен своим скандальным выходом из партии ЛДПР весной 2021 года. В конфликт пришлось вмешаться лидеру партии Владимиру Жириновскому. А Лисняк просил СК РФ привлечь главу ЛДПР к уголовной ответственности.

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