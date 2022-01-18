Пермский край получил рекордные доходы в 2021 году

Общие доходы в бюджет Пермского края в 2021 году составили 211 млрд рублей, расходы — 182 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В прошлом году в бюджет Пермского края поступило 160 млрд рублей от платежей налогоплательщиков. Сумма от налогов на прибыль стал рекордной для края и составила более 85 млрд рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Пермского края.

«Основной источник дохода — налог на прибыль. По этому показателю беспрецедентная сумма поступила в бюджет Пермского края — 85,4 млрд рублей», — сообщается на сайте. Эта сумма в 2,5 раза превышает аналогичную в 2020 году.

Общая сумма налоговых поступлений в бюджет края за предыдущий год превышает показатели 2020 года в полтора раза. Также 2021 год вышел для бюджета региона профицитным: доходы в крае составили 211 млрд рублей, расходы — 182,2 млрд рублей. Благодаря этому удалось сократить госдолг региона на 26 млрд рублей.

Среди прошлогодних расходов 32 млрд рублей (18%) были направлены на соц. поддержку. На инвестиции потратили 26 млрд рублей, 20 млрд рублей — на развитие (ремонт учреждений, обновление техники и оборудования), 2,8 млрд — на объекты общественной инфраструктуры, а также 68,3 млрд рублей — в бюджеты муниципальных образований края. На данный момент у региона осталось около 15,7 млрд рублей, 13 млрд из которых — целевые средства.

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