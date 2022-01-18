В ХМАО из-за коронавируса закрыли десятки классов

Из-за распространения коронавируса в ХМАО за две недели обучение на карантин было закрыто 90 школьных классов, что составляет порядка тысячи учеников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«На дистанте 90 классов — чуть более 1000 обучающихся», — сказал Дренин. Он добавил, что ученики продолжают обучение в дистанционном формате. На данный момент в регионе нет школ, которые полностью закрыты на карантин.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за полтора года. Так за минувшие сутки инфекцией заразились 299 человек. Число ежесуточных заражений резко стало увеличиваться с 4 января и за две недели выросло в четыре раза.
Из-за распространения коронавируса в ХМАО за две недели обучение на карантин было закрыто 90 школьных классов, что составляет порядка тысячи учеников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «На дистанте 90 классов — чуть более 1000 обучающихся», — сказал Дренин. Он добавил, что ученики продолжают обучение в дистанционном формате. На данный момент в регионе нет школ, которые полностью закрыты на карантин. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за полтора года. Так за минувшие сутки инфекцией заразились 299 человек. Число ежесуточных заражений резко стало увеличиваться с 4 января и за две недели выросло в четыре раза.