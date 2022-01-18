В ХМАО из-за коронавируса закрыли десятки классов

19 января 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

В ХМАО больше тысячи учеников отправились на дистанционный формат обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за распространения коронавируса в ХМАО за две недели обучение на карантин было закрыто 90 школьных классов, что составляет порядка тысячи учеников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «На дистанте 90 классов — чуть более 1000 обучающихся», — сказал Дренин. Он добавил, что ученики продолжают обучение в дистанционном формате. На данный момент в регионе нет школ, которые полностью закрыты на карантин. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за полтора года. Так за минувшие сутки инфекцией заразились 299 человек. Число ежесуточных заражений резко стало увеличиваться с 4 января и за две недели выросло в четыре раза. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за распространения коронавируса в ХМАО за две недели обучение на карантин было закрыто 90 школьных классов, что составляет порядка тысячи учеников. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «На дистанте 90 классов — чуть более 1000 обучающихся», — сказал Дренин. Он добавил, что ученики продолжают обучение в дистанционном формате. На данный момент в регионе нет школ, которые полностью закрыты на карантин. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за полтора года. Так за минувшие сутки инфекцией заразились 299 человек. Число ежесуточных заражений резко стало увеличиваться с 4 января и за две недели выросло в четыре раза.