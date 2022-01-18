В ХМАО число заразившихся COVID приблизилось к рекорду 2020 года

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 299 человек, это самое высокое число заражений с 26 июня 2020 года. При этом самым высоким зафиксированным значением является 323 заразившихся. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 299 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период от COVID-19 умерли 2 110 человек (7 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Число зараженных в муниципалитетах распределилось следующим образом:
Сургут — 144;
Нижневартовск — 63;
Ханты-Мансийск — 15;
Сургутский район — 14;
Пыть-Ях — 8;
Нижневартовский район — 8;
Нягань — 7;
Когалым — 6
Радужный — 6;
Лангепас — 5;
Мегион — 5;
Покачи — 5;
Нефтеюганск — 4;
Березовский район — 3;
Советский район — 3;
Белоярский район — 1;
Нефтеюганский район — 1;
Октябрьский район — 1.
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 46 пациентов оценивается как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,6%. Коэффициент распространения инфекции — 1,37.
В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 299 человек, это самое высокое число заражений с 26 июня 2020 года. При этом самым высоким зафиксированным значением является 323 заразившихся. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб. «За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 299 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период от COVID-19 умерли 2 110 человек (7 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Число зараженных в муниципалитетах распределилось следующим образом: По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 46 пациентов оценивается как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,6%. Коэффициент распространения инфекции — 1,37.