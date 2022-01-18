В ХМАО число заразившихся COVID приблизилось к рекорду 2020 года

В ХМАО число заражений коронавирусом увеличилось до 299 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 299 человек, это самое высокое число заражений с 26 июня 2020 года. При этом самым высоким зафиксированным значением является 323 заразившихся. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 299 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период от COVID-19 умерли 2 110 человек (7 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Число зараженных в муниципалитетах распределилось следующим образом:

Сургут — 144;

Нижневартовск — 63;

Ханты-Мансийск — 15;

Сургутский район — 14;

Пыть-Ях — 8;

Нижневартовский район — 8;

Нягань — 7;

Когалым — 6

Радужный — 6;

Лангепас — 5;

Мегион — 5;

Покачи — 5;

Нефтеюганск — 4;

Березовский район — 3;

Советский район — 3;

Белоярский район — 1;

Нефтеюганский район — 1;

Октябрьский район — 1.

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 46 пациентов оценивается как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,6%. Коэффициент распространения инфекции — 1,37.