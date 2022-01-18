18 января 2022
17 января 2022

В ХМАО число заразившихся COVID приблизилось к рекорду 2020 года

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО число заражений коронавирусом увеличилось до 299 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 299 человек, это самое высокое число заражений с 26 июня 2020 года. При этом самым высоким зафиксированным значением является 323 заразившихся. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 299 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период от COVID-19 умерли 2 110 человек (7 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Число зараженных в муниципалитетах распределилось следующим образом:

  • Сургут — 144;
  • Нижневартовск — 63;
  • Ханты-Мансийск — 15;
  • Сургутский район — 14;
  • Пыть-Ях — 8;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Нягань — 7;
  • Когалым — 6
  • Радужный — 6;
  • Лангепас — 5;
  • Мегион — 5;
  • Покачи — 5;
  • Нефтеюганск — 4;
  • Березовский район — 3;
  • Советский район — 3;
  • Белоярский район — 1;
  • Нефтеюганский район — 1;
  • Октябрьский район — 1.

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 46 пациентов оценивается как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,6%. Коэффициент распространения инфекции — 1,37.

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В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 299 человек, это самое высокое число заражений с 26 июня 2020 года. При этом самым высоким зафиксированным значением является 323 заразившихся. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб. «За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 299 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период от COVID-19 умерли 2 110 человек (7 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Число зараженных в муниципалитетах распределилось следующим образом: По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 46 пациентов оценивается как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,6%. Коэффициент распространения инфекции — 1,37.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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