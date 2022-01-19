В столице Дагестана двое полицейских устроили драку на улице. Коллега пытался разнять стражей порядка, но безуспешно.
«Обоих уволили из органов. Также назначена служебная проверка. Причины конфликта не указываются», — сообщает RT со ссылкой на МВД Дагестана.
Ранее в Махачкале произошла также массовая драка с полицией, которую устроили местные жители. В конце декабря 2021 года в потасовке приняли участие более 40 человек. Силовикам пришлось применить оружие и открыть предупредительный огонь. Правоохранители задержали не менее семи участников.
В столице Дагестана двое полицейских устроили драку на улице. Коллега пытался разнять стражей порядка, но безуспешно. «Обоих уволили из органов. Также назначена служебная проверка. Причины конфликта не указываются», — сообщает RT со ссылкой на МВД Дагестана. Ранее в Махачкале произошла также массовая драка с полицией, которую устроили местные жители. В конце декабря 2021 года в потасовке приняли участие более 40 человек. Силовикам пришлось применить оружие и открыть предупредительный огонь. Правоохранители задержали не менее семи участников.