Вооруженные автоматами полицейские устроили драку в Махачкале. Видео

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Полицейские устроили потасовку в Дагестане (архивное фото) Фото:

В столице Дагестана двое полицейских устроили драку на улице. Коллега пытался разнять стражей порядка, но безуспешно.

«Обоих уволили из органов. Также назначена служебная проверка. Причины конфликта не указываются», — сообщает RT со ссылкой на МВД Дагестана.

Ранее в Махачкале произошла также массовая драка с полицией, которую устроили местные жители. В конце декабря 2021 года в потасовке приняли участие более 40 человек. Силовикам пришлось применить оружие и открыть предупредительный огонь. Правоохранители задержали не менее семи участников.

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В столице Дагестана двое полицейских устроили драку на улице. Коллега пытался разнять стражей порядка, но безуспешно. «Обоих уволили из органов. Также назначена служебная проверка. Причины конфликта не указываются», — сообщает RT со ссылкой на МВД Дагестана. Ранее в Махачкале произошла также массовая драка с полицией, которую устроили местные жители. В конце декабря 2021 года в потасовке приняли участие более 40 человек. Силовикам пришлось применить оружие и открыть предупредительный огонь. Правоохранители задержали не менее семи участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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