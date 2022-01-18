Выпускникам ТюмГУ угрожают судами за долги

19 января 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Выпускникам выставляют счета за долги по проживанию в общежитиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Выпускникам Тюменского государственного университета, закончившим вуз несколько лет назад, угрожают судебными процессами из-за долгов по оплате за проживание в общежитии. Об этом URA.RU рассказали сами бывшие студенты. При этом, по словам молодых людей, никаких задолженностей за ними нет. «Мне пришло письмо, якобы я осталась должна за проживание в общежитии чуть более 2 000 рублей. Говорят, если не оплачу, то на меня подадут в суд. Вот только никаких долгов у меня нет и быть не может. Перед выпуском я сдавала обходной лист. Да мне бы диплом просто не выдали без оплаты, откуда взялась эта сумма?» — рассказала URA.RU одна из выпускниц ТюмГУ, окончившая вуз в 2019 году. Другой студент, выпустившийся в 2018 году, также предоставил редакции поступившую ему претензию. Его долг составляет 1 500 рублей. В случае неоплаты представитель вуза обещает обратиться в суд, где с молодого человека взыщут и проценты по просрочке. В университете прокомментировали ситуацию. «Традиционно в январе проводится сверка оплаты за проживание в общежитиях. В настоящее время практика обходных листов отменена, поэтому часть недобросовестных студентов выезжает, оставляя за собой различного объема неоплаченные услуги. Службы университета открыты к диалогу и готовы рассмотреть каждый случай в отдельности. Вместе с тем надеемся на ответственное отношение выпускников», — пояснили URA.RU в пресс-службе ТюмГУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Выпускникам Тюменского государственного университета, закончившим вуз несколько лет назад, угрожают судебными процессами из-за долгов по оплате за проживание в общежитии. Об этом URA.RU рассказали сами бывшие студенты. При этом, по словам молодых людей, никаких задолженностей за ними нет. «Мне пришло письмо, якобы я осталась должна за проживание в общежитии чуть более 2 000 рублей. Говорят, если не оплачу, то на меня подадут в суд. Вот только никаких долгов у меня нет и быть не может. Перед выпуском я сдавала обходной лист. Да мне бы диплом просто не выдали без оплаты, откуда взялась эта сумма?» — рассказала URA.RU одна из выпускниц ТюмГУ, окончившая вуз в 2019 году. Другой студент, выпустившийся в 2018 году, также предоставил редакции поступившую ему претензию. Его долг составляет 1 500 рублей. В случае неоплаты представитель вуза обещает обратиться в суд, где с молодого человека взыщут и проценты по просрочке. В университете прокомментировали ситуацию. «Традиционно в январе проводится сверка оплаты за проживание в общежитиях. В настоящее время практика обходных листов отменена, поэтому часть недобросовестных студентов выезжает, оставляя за собой различного объема неоплаченные услуги. Службы университета открыты к диалогу и готовы рассмотреть каждый случай в отдельности. Вместе с тем надеемся на ответственное отношение выпускников», — пояснили URA.RU в пресс-службе ТюмГУ.