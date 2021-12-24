Доктор медицинских наук перечислила скрытые риски «Омикрона»

25 декабря 2021 в 07:57 Размер текста - 17 +

«Омикрон» еще недостаточно изучен, напомнила Татьяна Руженцова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» может поражать нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Такое мнение высказала заместитель директора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. По ее словам, об этом свидетельствуют усталость, головные боли и высокая температура у пациентов. «„Омикрон“ — это совершенно еще не изученный штамм. Мы видим, что большинство пациентов вроде бы переносят его легко, но есть симптоматика, на которую надо обратить внимание. Мы видим выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Это еще надо изучать», — цитирует Татьяну Руженцову «Радио Sputnik». Доктор медицинских наук предупредила, что «Омикрон», как и другие штаммы, требует «самого серьезного отношения» и соблюдения необходимых мер предосторожности. У врачей нет полной картины того, как протекает заболевание у пациентов, зараженных этой мутацией. Руженцова также посоветовала не участвовать в «ковид-вечеринках». Так она назвала попытки людей намерено заразиться коронавирусом от человека, который переносит его в легкой форме. По словам Руженцовой, некоторые считают, что это безопасный путь к получению иммунитета, но это мнение является ошибочным. Она напомнила, что побочных эффектов от вакцинации меньше, чем осложнений после COVID-19. Ранее о том, что усталость после заражения «Омикроном» может быть вызвана изменениями в иммунной системе, работе головного мозга и нервной системы, заявила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова. Она также предупредила, что у пациентов могут наблюдаться проблемы с кровоснабжением, которые проявляются как физическая слабость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может поражать нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Такое мнение высказала заместитель директора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. По ее словам, об этом свидетельствуют усталость, головные боли и высокая температура у пациентов. «„Омикрон“ — это совершенно еще не изученный штамм. Мы видим, что большинство пациентов вроде бы переносят его легко, но есть симптоматика, на которую надо обратить внимание. Мы видим выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Это еще надо изучать», — цитирует Татьяну Руженцову «Радио Sputnik». Доктор медицинских наук предупредила, что «Омикрон», как и другие штаммы, требует «самого серьезного отношения» и соблюдения необходимых мер предосторожности. У врачей нет полной картины того, как протекает заболевание у пациентов, зараженных этой мутацией. Руженцова также посоветовала не участвовать в «ковид-вечеринках». Так она назвала попытки людей намерено заразиться коронавирусом от человека, который переносит его в легкой форме. По словам Руженцовой, некоторые считают, что это безопасный путь к получению иммунитета, но это мнение является ошибочным. Она напомнила, что побочных эффектов от вакцинации меньше, чем осложнений после COVID-19. Ранее о том, что усталость после заражения «Омикроном» может быть вызвана изменениями в иммунной системе, работе головного мозга и нервной системы, заявила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова. Она также предупредила, что у пациентов могут наблюдаться проблемы с кровоснабжением, которые проявляются как физическая слабость.