Монахини из обители отца Сергия переехали в монастырь под Ревдой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монастырь, после задержания отца Сергия Романова. Екатеринбург
Среднеуральский женский монастырь был взят штурмом в 2021 году Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Бывшие монахини и игумения Варвара из Среднеуральского женского монастыря, которым раньше руководил экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), переехали в поселок Краснояр под Ревдой, где возведен новый храм. Об этом в своем telegram-канале написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Изначально благотворитель возводил здесь храм и здание воскресной школы, но, узнав о бедственном положении монахинь, переоборудовал школу в сестринский корпус. На новом месте сестры продолжат совершать свой иноческий подвиг, исполняя одно из главных предназначений монашеской жизни — тихую молитву за весь мир», — написал митрополит.

Напоминаем, что отца Сергия приговорили к трем с половиной годам заключения за склонение к суициду, нарушение прав на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Прокуратура просила для него более суровое наказание. Позднее Романова обвинили еще и в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывшие монахини и игумения Варвара из Среднеуральского женского монастыря, которым раньше руководил экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), переехали в поселок Краснояр под Ревдой, где возведен новый храм. Об этом в своем telegram-канале написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «Изначально благотворитель возводил здесь храм и здание воскресной школы, но, узнав о бедственном положении монахинь, переоборудовал школу в сестринский корпус. На новом месте сестры продолжат совершать свой иноческий подвиг, исполняя одно из главных предназначений монашеской жизни — тихую молитву за весь мир», — написал митрополит. Напоминаем, что отца Сергия приговорили к трем с половиной годам заключения за склонение к суициду, нарушение прав на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Прокуратура просила для него более суровое наказание. Позднее Романова обвинили еще и в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...