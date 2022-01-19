Монахини из обители отца Сергия переехали в монастырь под Ревдой

19 января 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Среднеуральский женский монастырь был взят штурмом в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Бывшие монахини и игумения Варвара из Среднеуральского женского монастыря, которым раньше руководил экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), переехали в поселок Краснояр под Ревдой, где возведен новый храм. Об этом в своем telegram-канале написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «Изначально благотворитель возводил здесь храм и здание воскресной школы, но, узнав о бедственном положении монахинь, переоборудовал школу в сестринский корпус. На новом месте сестры продолжат совершать свой иноческий подвиг, исполняя одно из главных предназначений монашеской жизни — тихую молитву за весь мир», — написал митрополит. Напоминаем, что отца Сергия приговорили к трем с половиной годам заключения за склонение к суициду, нарушение прав на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Прокуратура просила для него более суровое наказание. Позднее Романова обвинили еще и в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывшие монахини и игумения Варвара из Среднеуральского женского монастыря, которым раньше руководил экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), переехали в поселок Краснояр под Ревдой, где возведен новый храм. Об этом в своем telegram-канале написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). «Изначально благотворитель возводил здесь храм и здание воскресной школы, но, узнав о бедственном положении монахинь, переоборудовал школу в сестринский корпус. На новом месте сестры продолжат совершать свой иноческий подвиг, исполняя одно из главных предназначений монашеской жизни — тихую молитву за весь мир», — написал митрополит. Напоминаем, что отца Сергия приговорили к трем с половиной годам заключения за склонение к суициду, нарушение прав на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Прокуратура просила для него более суровое наказание. Позднее Романова обвинили еще и в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО.