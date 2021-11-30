Опального отца Сергия отправили в колонию. Видео, фото

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По приговору отцу Сергию. Москва
Отец Сергий приговорен к лишению свободы в колонии Фото:
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Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Соответствующее решение оглашено во время заседания в Измайловском суде Москвы.

«Романова отправили в колонию на три года и шесть месяцев», — сообщил URA.RU адвокат подсудимого Павел Бабиков. Прокуратура запрашивала для экс-схиигумена четыре года лишения свободы. Сторона обвинения настаивала, чтобы срок не был условным.

Романова задержали 29 декабря 2020 года во время штурма среднеуральского женского монастыря. Ему предъявили обвинения в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в самоуправстве. Суд признал его виновным по всем трем статьям. Позднее следствие предъявило обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп.

По приговору отцу Сергию. Москва
Фото:
По приговору отцу Сергию. Москва
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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