Отец Сергий приговорен к лишению свободы в колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Соответствующее решение оглашено во время заседания в Измайловском суде Москвы.

«Романова отправили в колонию на три года и шесть месяцев», — сообщил URA.RU адвокат подсудимого Павел Бабиков. Прокуратура запрашивала для экс-схиигумена четыре года лишения свободы. Сторона обвинения настаивала, чтобы срок не был условным.

Романова задержали 29 декабря 2020 года во время штурма среднеуральского женского монастыря. Ему предъявили обвинения в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в самоуправстве. Суд признал его виновным по всем трем статьям. Позднее следствие предъявило обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU