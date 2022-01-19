ТАСС: по делу о коррупции задержан замглавы Минтранса РФ

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Владимир Токарев подозревается в коррупционных действиях

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев задержан. Причина — дело о коррупции. Об этом ТАСС сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Токарев доставлен в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции, возбужденному УТ МВД по ЦФО. Его статус пока не определен», — рассказал собеседник.

Дело не связано с его работой в ведомстве, уточнил источник агентства. Оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

В ноябре 2018 года Токарев был назначен заместителем министра транспорта России. 29 мая 2020 года распоряжением премьер-министра России назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Кроме того, он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает MK.RU.

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Заместитель министра транспорта Владимир Токарев задержан. Причина — дело о коррупции. Об этом ТАСС сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Токарев доставлен в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции, возбужденному УТ МВД по ЦФО. Его статус пока не определен», — рассказал собеседник. Дело не связано с его работой в ведомстве, уточнил источник агентства. Оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России. В ноябре 2018 года Токарев был назначен заместителем министра транспорта России. 29 мая 2020 года распоряжением премьер-министра России назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Кроме того, он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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