ТАСС: по делу о коррупции задержан замглавы Минтранса РФ

Владимир Токарев подозревается в коррупционных действияхmintrans.gov.ru
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев задержан. Причина — дело о коррупции. Об этом ТАСС сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«Токарев доставлен в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции, возбужденному УТ МВД по ЦФО. Его статус пока не определен», — рассказал собеседник.
Дело не связано с его работой в ведомстве, уточнил источник агентства. Оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.
В ноябре 2018 года Токарев был назначен заместителем министра транспорта России. 29 мая 2020 года распоряжением премьер-министра России назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Кроме того, он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает MK.RU.
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев задержан. Причина — дело о коррупции. Об этом ТАСС сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Токарев доставлен в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции, возбужденному УТ МВД по ЦФО. Его статус пока не определен», — рассказал собеседник. Дело не связано с его работой в ведомстве, уточнил источник агентства. Оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России. В ноябре 2018 года Токарев был назначен заместителем министра транспорта России. 29 мая 2020 года распоряжением премьер-министра России назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Кроме того, он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает MK.RU.