Председатель думы ХМАО устроил советником своего протеже

У председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова появился новый советник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков взял на работу в качестве советника экс-спикера думы Нижневартовска Максима Клеца. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Клец всегда был близок Хохрякову, еще со времен работы в городской думе. Теперь Максим Витальевич возглавляет местное отделение „Единой России“ в Нижневартовске. Ему нужно было и какое-то официальное место работы, вот Хохряков и взял его к себе в советники», — сообщил инсайдер.

Клец в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о том, что стал советником спикера окружного парламента, однако опроверг связь между трудоустройством и партийной работой. «Борис Сергеевич избирался в окружную думу от Нижневартовска. В мои обязанности входит его сопровождение как депутата от территории. Я занимаюсь личным приемом избирателей и другим функционалом. Статус секретаря местного отделения партии не имеет никакого отношения к моим обязанностям советника председателя окружного парламента», — прокомментировал Клец.

Ранее URA.RU сообщало, что на партийной конференции секретарем местного отделения «Единой России» был назначен Клец. Недавно избранный глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко вошел в состав политсовета, но не возглавил его.

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