Экс-главу Нижневартовска исключили из VIP-тусовки «Единой России»

Василий Тихонов больше не входит в состав местного политсовета «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов не вошел в состав нового политсовета «Единой России», который был избран на отчетной конференции. Информацию о кадровой ротации URA.RU подтвердили в местном исполкоме партии власти.

«Секретарем местного отделения „Единой России“ выбран я. Всего в состав политсовета Нижневартовска вошел 31 человек. По уставу партии, ротация кадров составила 10%», — прокомментировал секретарь местного отделения «Единой России» Максим Клец. Помимо Тихонова, из состава политсовета был исключен экс-руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска Виталий Проскуряков, который стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Клец также предоставил список членов политсовета Нижневартовска, которые вошли в его состав на один год. Среди них Ильяна Багишева, Любовь Быкова, Галина Гасымова, Яна Гребнева, Адгам Гумеров, Дмитрий Давыдов, Владимир Джек, Леонид Дольников, Олег Евсин, Павел Елин, Сергей Жигалов, Татьяна Жигулина, Наталья Зяблицкая, Ибрагим Ибрагимов, Елена Киршанова, Ольга Козлова, Дмитрий Кощенко, Валерий Куксов, Павел Лариков, Андрей Лицук, Роман Одокиенко, Эльвира Панфилова, Юрий Передельский, Елена Побединская, Валерий Рачков, Антон Романов, Алексей Сатинов, Вячеслав Танкеев, Лидия Чабанец, Тарас Чиканцев.

Ранее URA.RU сообщало о том, что недавно избранный глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко не будет возглавлять местное отделение «Единой России». Эта позиция по-прежнему будет закреплена за Максимом Клецем.

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