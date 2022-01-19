Экс-депутата Госдумы арестовали за невыплату зарплат на 200 млн

20 января 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Лященко заочно арестован сроком на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший депутат Госдумы, экс-владелец промышленной группы «Новик» Алексей Лященко заочно арестован Басманным судом Москвы за невыплату зарплат. Сумма долга перед сотрудниками холдинга превышает 200 млн рублей. «Арест господина Лященко санкционирован в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 145.1 УК)», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что суд вынес решение о заочном аресте Лященко сроком на два месяца с момента его экстрадиции из-за границы или задержания обвиняемого на территории РФ. Компания «Новик» в течение нескольких лет являлась одним из ведущих операторов по ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок Военно-морского флота РФ (ВМФ). В 2015 году другой сотрудник холдинга также оказался замешан в уголовном деле. Заместитель гендиректора компании Юрий Байло обвинялся в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший депутат Госдумы, экс-владелец промышленной группы «Новик» Алексей Лященко заочно арестован Басманным судом Москвы за невыплату зарплат. Сумма долга перед сотрудниками холдинга превышает 200 млн рублей. «Арест господина Лященко санкционирован в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 145.1 УК)», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что суд вынес решение о заочном аресте Лященко сроком на два месяца с момента его экстрадиции из-за границы или задержания обвиняемого на территории РФ. Компания «Новик» в течение нескольких лет являлась одним из ведущих операторов по ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок Военно-морского флота РФ (ВМФ). В 2015 году другой сотрудник холдинга также оказался замешан в уголовном деле. Заместитель гендиректора компании Юрий Байло обвинялся в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК).