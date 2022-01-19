Новый начальник инженерных войск назначен в ЦВО

У военнослужащих инженерных войск появился новый начальник Фото: Минобороны России/Евгений Кель

Руководящему составу Центрального военного округа (ЦВО) представлен новый начальник инженерных войск — полковник Андрей Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представил нового руководителя командующий войсками ЦВО Александр Лапин. Как отмечается в пресс-релизе, Андрей Гандзюк окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, затем Военно-инженерную академию и Военную академию Генштаба ВС РФ.

«Последовательно прошел должности от командира инженерно-технического взвода, роты, начальника инженерной службы отдельной воздушно-десантной бригады до заместителя начальника инженерных войск Южного военного округа. Службу проходил в регионах Сибири и на Северном Кавказе», — говорится в сообщении военных.

Гандзюк награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй и первой степеней, медалями «За отвагу», Суворова, Жукова, а также другими наградами Минобороны РФ. До Гандзюка инженерные войска ЦВО возглавлял полковник Дмитрий Коруц.

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