Часть тюменских детей привьют от COVID без согласия родителей

20 января 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Подростки от 15 до 17 лет могут принимать решение о вакцинации от коронавируса без согласия родителей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на директора регионального департамента здравоохранения Наталью Логинову. «Для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет необходимо письменное заявление законного представителя несовершеннолетнего и добровольное информированное согласие на проведение вакцинации. Подросткам с 12 до 15 лет согласие обязательно должно быть написано законным представителем. С 15 до 17 лет подросток может также сам написать согласие», — приводит инфоцентр слова чиновницы. По информации властей, всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации. Прививать детей начнут после того, как вакцина поступит в регион — точную дату власти пока не сообщают. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подростки от 15 до 17 лет могут принимать решение о вакцинации от коронавируса без согласия родителей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на директора регионального департамента здравоохранения Наталью Логинову. «Для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет необходимо письменное заявление законного представителя несовершеннолетнего и добровольное информированное согласие на проведение вакцинации. Подросткам с 12 до 15 лет согласие обязательно должно быть написано законным представителем. С 15 до 17 лет подросток может также сам написать согласие», — приводит инфоцентр слова чиновницы. По информации властей, всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации. Прививать детей начнут после того, как вакцина поступит в регион — точную дату власти пока не сообщают.