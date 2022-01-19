19 января 2022
18 января 2022

Часть тюменских детей привьют от COVID без согласия родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра вакцинации. Тюмень, вакцинация, вакцина от коронавируса, пункт вакцинации
Всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Подростки от 15 до 17 лет могут принимать решение о вакцинации от коронавируса без согласия родителей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на директора регионального департамента здравоохранения Наталью Логинову.

«Для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет необходимо письменное заявление законного представителя несовершеннолетнего и добровольное информированное согласие на проведение вакцинации. Подросткам с 12 до 15 лет согласие обязательно должно быть написано законным представителем. С 15 до 17 лет подросток может также сам написать согласие», — приводит инфоцентр слова чиновницы.

По информации властей, всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации. Прививать детей начнут после того, как вакцина поступит в регион — точную дату власти пока не сообщают.

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Подростки от 15 до 17 лет могут принимать решение о вакцинации от коронавируса без согласия родителей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на директора регионального департамента здравоохранения Наталью Логинову. «Для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет необходимо письменное заявление законного представителя несовершеннолетнего и добровольное информированное согласие на проведение вакцинации. Подросткам с 12 до 15 лет согласие обязательно должно быть написано законным представителем. С 15 до 17 лет подросток может также сам написать согласие», — приводит инфоцентр слова чиновницы. По информации властей, всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации. Прививать детей начнут после того, как вакцина поступит в регион — точную дату власти пока не сообщают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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