В Хакасии врач предложил лечить COVID мертвой водой и кабачками

Врач также посоветовал пациентке не мыться неделю и делать луковые ингаляции Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительнице Черногорска (Республика Хакасия) врач посоветовал лечить коронавирус мертвой водой и кабачковыми оладьями. Об этом женщина рассказала в социальных сетях. В Минздраве Хакасии подтвердил информацию и пообещал провести с врачом разъяснительную беседу.

«Есть в одной из черногорских поликлиник удивительный врач. Лечит он исключительно народными методами. Мертвая вода и кабачковые оладьи от всех невзгод. Хорошо помогает еще борщ и магнитотерапия на крышечке», — приводит рассказ жительницы Черногорска профиль crok.rh в Instagram.

Помимо мертвой воды и оладий из кабачков врач также посоветовал женщине не мыться семь дней, делать луковые ингаляции и полоскать горло раствором прополиса. Единственное из лекарственных средств в рецепте, опубликованном в Instagram — это противовирусный препарат «Арбидол».

Минздрав Хакасии в своем telegram-канале подтвердил, что подобный факт действительно был зафиксирован в больнице Черногорска. В ведомстве пообещали провести с врачом разъяснительную беседу. Пациентам порекомендовали по всем вопросам, связанным с лечением, обращаться напрямую к заведующему терапевтическим отделением или поликлиникой Черногорской больницы.

Ранее в России выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимум с ноября 2021 года, передает «Национальная служба новостей». За сутки от последствий болезни скончались 684 человека.

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