За сутки в России выявили более 38 000 заболевших COVID-19

За сутки от последствий коронавируса скончались 698 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум заболевших с 13 ноября 2021 года. От последствий коронавируса скончались 698 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 698 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего заболевших обнаружено в Москве — 11 557 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге заболели 4 753 человека, в Московской области — 2 795.

На Урале в лидерах антирейтинга Свердловская область с 695 новыми пациентами. В ХМАО заболели 474 человека, в Тюменской области — 394, в Челябинской области — 313. В ЯНАО и Курганской области вирус подхватили 131 и 89 жителей соответственно. В Пермском крае COVID-19 обнаружили у 540 человек.

В большинстве российских регионов уже зафиксирован новый «омикрон»-штамм коронавируса. Через несколько недель зараженные им появятся по всей стране, прогнозируют эксперты. Уже при появлении первых симптомов врачи рекомендуют сдать ПЦР-тест, чтобы вовремя начать эффективное лечение.

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