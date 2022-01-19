19 января 2022
18 января 2022

За сутки в России выявили более 38 000 заболевших COVID-19

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За сутки от последствий коронавируса скончались 698 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум заболевших с 13 ноября 2021 года. От последствий коронавируса скончались 698 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 698 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего заболевших обнаружено в Москве — 11 557 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге заболели 4 753 человека, в Московской области — 2 795.

На Урале в лидерах антирейтинга Свердловская область с 695 новыми пациентами. В ХМАО заболели 474 человека, в Тюменской области — 394, в Челябинской области — 313. В ЯНАО и Курганской области вирус подхватили 131 и 89 жителей соответственно. В Пермском крае COVID-19 обнаружили у 540 человек.

В большинстве российских регионов уже зафиксирован новый «омикрон»-штамм коронавируса. Через несколько недель зараженные им появятся по всей стране, прогнозируют эксперты. Уже при появлении первых симптомов врачи рекомендуют сдать ПЦР-тест, чтобы вовремя начать эффективное лечение.

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В России за минувшие сутки зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум заболевших с 13 ноября 2021 года. От последствий коронавируса скончались 698 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. «За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 698 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек», — говорится в сообщении. Больше всего заболевших обнаружено в Москве — 11 557 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге заболели 4 753 человека, в Московской области — 2 795. На Урале в лидерах антирейтинга Свердловская область с 695 новыми пациентами. В ХМАО заболели 474 человека, в Тюменской области — 394, в Челябинской области — 313. В ЯНАО и Курганской области вирус подхватили 131 и 89 жителей соответственно. В Пермском крае COVID-19 обнаружили у 540 человек. В большинстве российских регионов уже зафиксирован новый «омикрон»-штамм коронавируса. Через несколько недель зараженные им появятся по всей стране, прогнозируют эксперты. Уже при появлении первых симптомов врачи рекомендуют сдать ПЦР-тест, чтобы вовремя начать эффективное лечение.
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