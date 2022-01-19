19 января 2022
18 января 2022

В ЯНАО везут первую тысячу доз «детской» вакцины от коронавируса

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С понедельника медики ЯНАО начнут вакцинацию подростков «Спутником-М» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник-М» в количестве 960 доз, предназначенная для детей, поступит на Ямал в конце этой недели. Об этом заявил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков на координационном совете ЯНАО по ситуации с COVID-19.

«Сегодня мы получили информацию о том, что в субботу придут первые 960 доз „Спутника-М“ для вакцинации детского населения. Со следующей недели будем готовы начать вакцинацию детского населения», — рассказал глава депздрава в ходе доклада губернатору Дмитрию Артюхову.

Сергей Новиков уточнил, что на сегодняшний день в округе вакцинировано более 252 тысяч человек, более 47 тысяч прошли ревакцинацию. По словам директора департамента, привитые от коронавируса граждане переносят новую коронавирусную инфекцию в более легкой форме, чем остальное население.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО приняли решение о введении в регионе дополнительных ограничений, связанных с распространением штамма «Омикрон». В частности, в регионе с 24 января до 15 февраля отменяются все очные массовые мероприятия, школьники с 1 по 8 классы переводятся на дистанционное обучение, приостанавливаются занятия в кружках и секциях, работодателям рекомендовано отправить на «удаленку» до 50% сотрудников.

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Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник-М» в количестве 960 доз, предназначенная для детей, поступит на Ямал в конце этой недели. Об этом заявил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков на координационном совете ЯНАО по ситуации с COVID-19. «Сегодня мы получили информацию о том, что в субботу придут первые 960 доз „Спутника-М“ для вакцинации детского населения. Со следующей недели будем готовы начать вакцинацию детского населения», — рассказал глава депздрава в ходе доклада губернатору Дмитрию Артюхову. Сергей Новиков уточнил, что на сегодняшний день в округе вакцинировано более 252 тысяч человек, более 47 тысяч прошли ревакцинацию. По словам директора департамента, привитые от коронавируса граждане переносят новую коронавирусную инфекцию в более легкой форме, чем остальное население. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО приняли решение о введении в регионе дополнительных ограничений, связанных с распространением штамма «Омикрон». В частности, в регионе с 24 января до 15 февраля отменяются все очные массовые мероприятия, школьники с 1 по 8 классы переводятся на дистанционное обучение, приостанавливаются занятия в кружках и секциях, работодателям рекомендовано отправить на «удаленку» до 50% сотрудников.
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