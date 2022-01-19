В ЯНАО ввели ограничения в связи с распространением «Омикрона»

Ограничения начнут действовать с 24 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО ввели временные ограничительные меры в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса в регионе. Как сообщается в telegram-канале «Пул 89», ограничения начнут действовать с 24 января.

«Временные ограничительные меры с 24 января по итогам заседания координационного совета: рекомендовать работодателям перевести на дистанционную форму работы до 50% работников, в приоритетном порядке переводятся на дистанционную форму работы люди старшего возраста и беременные женщины. Рекомендовать при переводе на дистанционную форму работы учитывать факт наличия детей младшего школьного и дошкольного возраста», — говорится в сообщении канала.

Также власти перевели учеников 1-8 классов и воспитанников детских садов округа на дистанционную форму обучения на две недели. При этом в детских садах будут работать дежурные группы для сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно.

Все массовые мероприятия и совещания отменяются до 15 февраля. Работа кружков и секций также временно приостанавливается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выявили первые случаи заражения «Омикроном». Его диагностировали у четырех взрослых ямальцев и двоих детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам