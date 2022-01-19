19 января 2022
18 января 2022

В ЯНАО ввели ограничения в связи с распространением «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, пенсионер, эпидемия, бабушка, масочный режим, коронавирус, covid, ковид, маска с начесом
Ограничения начнут действовать с 24 января Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО ввели временные ограничительные меры в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса в регионе. Как сообщается в telegram-канале «Пул 89», ограничения начнут действовать с 24 января.

«Временные ограничительные меры с 24 января по итогам заседания координационного совета: рекомендовать работодателям перевести на дистанционную форму работы до 50% работников, в приоритетном порядке переводятся на дистанционную форму работы люди старшего возраста и беременные женщины. Рекомендовать при переводе на дистанционную форму работы учитывать факт наличия детей младшего школьного и дошкольного возраста», — говорится в сообщении канала.

Также власти перевели учеников 1-8 классов и воспитанников детских садов округа на дистанционную форму обучения на две недели. При этом в детских садах будут работать дежурные группы для сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно.

Все массовые мероприятия и совещания отменяются до 15 февраля. Работа кружков и секций также временно приостанавливается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выявили первые случаи заражения «Омикроном». Его диагностировали у четырех взрослых ямальцев и двоих детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО ввели временные ограничительные меры в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса в регионе. Как сообщается в telegram-канале «Пул 89», ограничения начнут действовать с 24 января. «Временные ограничительные меры с 24 января по итогам заседания координационного совета: рекомендовать работодателям перевести на дистанционную форму работы до 50% работников, в приоритетном порядке переводятся на дистанционную форму работы люди старшего возраста и беременные женщины. Рекомендовать при переводе на дистанционную форму работы учитывать факт наличия детей младшего школьного и дошкольного возраста», — говорится в сообщении канала. Также власти перевели учеников 1-8 классов и воспитанников детских садов округа на дистанционную форму обучения на две недели. При этом в детских садах будут работать дежурные группы для сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно. Все массовые мероприятия и совещания отменяются до 15 февраля. Работа кружков и секций также временно приостанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выявили первые случаи заражения «Омикроном». Его диагностировали у четырех взрослых ямальцев и двоих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...