В ЯНАО ввели ограничения в связи с распространением «Омикрона»

Власти ЯНАО ввели временные ограничительные меры в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса в регионе. Как сообщается в telegram-канале «Пул 89», ограничения начнут действовать с 24 января.
«Временные ограничительные меры с 24 января по итогам заседания координационного совета: рекомендовать работодателям перевести на дистанционную форму работы до 50% работников, в приоритетном порядке переводятся на дистанционную форму работы люди старшего возраста и беременные женщины. Рекомендовать при переводе на дистанционную форму работы учитывать факт наличия детей младшего школьного и дошкольного возраста», — говорится в сообщении канала.
Также власти перевели учеников 1-8 классов и воспитанников детских садов округа на дистанционную форму обучения на две недели. При этом в детских садах будут работать дежурные группы для сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно.
Все массовые мероприятия и совещания отменяются до 15 февраля. Работа кружков и секций также временно приостанавливается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выявили первые случаи заражения «Омикроном». Его диагностировали у четырех взрослых ямальцев и двоих детей.
Власти ЯНАО ввели временные ограничительные меры в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса в регионе. Как сообщается в telegram-канале «Пул 89», ограничения начнут действовать с 24 января. «Временные ограничительные меры с 24 января по итогам заседания координационного совета: рекомендовать работодателям перевести на дистанционную форму работы до 50% работников, в приоритетном порядке переводятся на дистанционную форму работы люди старшего возраста и беременные женщины. Рекомендовать при переводе на дистанционную форму работы учитывать факт наличия детей младшего школьного и дошкольного возраста», — говорится в сообщении канала. Также власти перевели учеников 1-8 классов и воспитанников детских садов округа на дистанционную форму обучения на две недели. При этом в детских садах будут работать дежурные группы для сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно. Все массовые мероприятия и совещания отменяются до 15 февраля. Работа кружков и секций также временно приостанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выявили первые случаи заражения «Омикроном». Его диагностировали у четырех взрослых ямальцев и двоих детей.