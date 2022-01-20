Губернатор Моор высказался об объединении регионов «матрешки»

Губернатор Тюменской области Александр Моор не видит смысла в объединении региона с ХМАО и ЯНАО. Об этом он заявил 20 января в Тюмени января на встрече с руководителями региональных и федеральных СМИ, передает с места событий представитель URA.RU.
«Я не вижу смысла в интеграции, как вы называете, наших регионов. И не вижу смысла в создании региона, который делил бы страну пополам. Не нужно это и учитывая недавнюю историю страны, когда регионы просили себе больше самостоятельности», — ответил Моор на вопрос журналиста о том, почему он тактичен во взаимоотношениях с автономными округами.
По словам губернатора, ему комфортно работать с главами ХМАО и ЯНАО Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым. Мы с соседями уже больше 18 лет работаем в рамках программы «Сотрудничество», поэтому о планах по «интеграции» могу сказать: «не делайте мне лучше, оставьте хорошо. Не нужно ничего менять, совершенно точно», — подчеркнул Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор не видит смысла в объединении региона с ХМАО и ЯНАО. Об этом он заявил 20 января в Тюмени января на встрече с руководителями региональных и федеральных СМИ, передает с места событий представитель URA.RU. «Я не вижу смысла в интеграции, как вы называете, наших регионов. И не вижу смысла в создании региона, который делил бы страну пополам. Не нужно это и учитывая недавнюю историю страны, когда регионы просили себе больше самостоятельности», — ответил Моор на вопрос журналиста о том, почему он тактичен во взаимоотношениях с автономными округами. По словам губернатора, ему комфортно работать с главами ХМАО и ЯНАО Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым. Мы с соседями уже больше 18 лет работаем в рамках программы «Сотрудничество», поэтому о планах по «интеграции» могу сказать: «не делайте мне лучше, оставьте хорошо. Не нужно ничего менять, совершенно точно», — подчеркнул Моор. Ранее агентство писало, что закон о публичной власти в РФ, одобренный Госдумой в декабре 2021 года, в первой редакции подразумевал объединение «тюменской матрешки». Но сохранить существующее разделении власти удалось с помощью лобби губернаторов трех регионов.