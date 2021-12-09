Госдума одобрила правку закона, угрожавшего «тюменской матрешке»

09 декабря 2021 в 18:15 Размер текста - 17 +

Автор законопроекта Павел Крашенинников успокоил элиты «тюменской матрешки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты Госдумы приняли поправки к закону о публичной власти в РФ. Голосование за проект во втором чтении состоялось 9 декабря на заседании федерального парламента, которое транслируется онлайн. В предыдущей редакции законопроект угрожал независимости ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. «Что касается сложносоставных регионов. Было много дискуссий, но мы сохранили прежнюю структуру управления Архангельской и Тюменской областей», — отчитался автор законопроекта депутат Павел Крашенинников. Ранее агентство писало, что в ст. 41 документа внесен новый пункт. «В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа, если иное не установлено федеральным законом об отношениях между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области и (или) договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области», — говорится в новой редакции. Первоначально в документе было указано, что «в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа». Такая редакция отменяла договор между югом области, ХМАО и ЯНАО. Против документа выступали губернаторы трех субъектов и региональные заксобрания. В 2004 году между властями трех регионов был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы приняли поправки к закону о публичной власти в РФ. Голосование за проект во втором чтении состоялось 9 декабря на заседании федерального парламента, которое транслируется онлайн. В предыдущей редакции законопроект угрожал независимости ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. «Что касается сложносоставных регионов. Было много дискуссий, но мы сохранили прежнюю структуру управления Архангельской и Тюменской областей», — отчитался автор законопроекта депутат Павел Крашенинников. Ранее агентство писало, что в ст. 41 документа внесен новый пункт. «В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа, если иное не установлено федеральным законом об отношениях между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области и (или) договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области», — говорится в новой редакции. Первоначально в документе было указано, что «в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа». Такая редакция отменяла договор между югом области, ХМАО и ЯНАО. Против документа выступали губернаторы трех субъектов и региональные заксобрания. В 2004 году между властями трех регионов был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.