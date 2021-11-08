Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО пролоббировали в Москве изменение закона о публичной власти Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Объединенное лобби правительств Тюменской области, ХМАО и ЯНАО позволит изменить закон об основах публичной власти, который будет в первом чтении рассматриваться в Госдуме 9 ноября. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политическом истеблишменте «тюменской матрешки». Текущая редакция законопроекта отменяет фактическую независимость северных округов от Тюмени.

«Все три губернатора использовали свое влияние, чтобы сохранить ту модель, которая эффективно работает в стратегически важных регионах России. Проблема снята», — рассказал инсайдер, близкий к тюменскому правительству. «Речи о том, что закон о публичной останется в том виде, в каком он первоначально вызвал ажиотаж, не идет. Никакой суеты, связанной с этим, нет — идет обычная работа, вопрос на повестке не стоит», — добавил источник в правительстве ЯНАО.

«То, что произошло с законом — не более чем техническая заминка, реакция по которой была молниеносной и решилась в кратчайшие сроки. Сейчас у политического блока ХМАО нет опасений по поводу объединений, все гарантии автономии получены, голосование за поправки пройдет предсказуемо», — заключил инсайдер из политусовки Югры.

Ажиотаж был вызван одним из пунктов в документе. «В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа», — значится в законопроекте. Такая редакция отменяет договор между югом области, ХМАО и ЯНАО о фактической независимости северных округов от Тюмени.

Законопроект был негативно встречен депутатами Тюменской областной думы, где заседают представители от всей «матрешки». «Предусмотренное законом изменение может привести к разбалансированности публичной власти как в области, так и в автономном округе, дисбалансу доходной и расходной частей региональных бюджетов», — говорилось в отзыве облдумы. О необходимости «дошлифовки» закона заявил и уральский полпред Владимир Якушев. Ранее агентство писало, что на тюменское лобби надеются власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа, которым по текущей редакции также грозит объединение.

О внесении поправок в закон в итоге заявил и его автор — депутат Госдумы Павел Крашенинников. По мнению политолога Александра Безделова, угроза «тюменской матрешки», носила технический характер — авторы объемного (более 170 страниц — прим. ред.) документа не могли учесть все нюансы до обсуждения в регионах.

В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.

URA.RU направило запросы в правительства трех регионов. Ответы на них ожидаются.