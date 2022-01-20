Сбежавший из Екатеринбурга юрист избрался депутатом в Берлине

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Разное. Курган, флаг лгбт, лгбт активисты, молодежь, радужный флаг
В Германии екатеринбуржец будет защищать права секс-меньшинств Фото:

Юрист Никита Томилов, защищавший в Екатеринбурге права секс-меньшинств и попросивший политического убежища в Германии, избрался там депутатом районного совета. Об этом правозащитник сам рассказал URA.RU.

«Я избрался депутатом в районном центре Берлина Марцан хеллесдорф, был выдвинут своей Общественной организацией The LGBT life e.V. и вошел в комитет по участию и интеграции данного района. Я буду заниматься темой ЛГБТ-интеграции и привлечением к участию граждан в общественной жизни своего родного района», — рассказал Никита Томилов.

До отъезда в Германию юрист уже пытался стать депутатом. Он баллотировался от партии ЛДПР в Совет Углицкого сельского поселения в Челябинской области, но проиграл. На родине правозащитник запомнился тем, что помогал людям из ЛГБТ-сообщества. Попав в поле зрения движения противников секс-меньшинств и опасаясь карательных мер, Томилов попросил политического убежища в Германии.

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Юрист Никита Томилов, защищавший в Екатеринбурге права секс-меньшинств и попросивший политического убежища в Германии, избрался там депутатом районного совета. Об этом правозащитник сам рассказал URA.RU. «Я избрался депутатом в районном центре Берлина Марцан хеллесдорф, был выдвинут своей Общественной организацией The LGBT life e.V. и вошел в комитет по участию и интеграции данного района. Я буду заниматься темой ЛГБТ-интеграции и привлечением к участию граждан в общественной жизни своего родного района», — рассказал Никита Томилов. До отъезда в Германию юрист уже пытался стать депутатом. Он баллотировался от партии ЛДПР в Совет Углицкого сельского поселения в Челябинской области, но проиграл. На родине правозащитник запомнился тем, что помогал людям из ЛГБТ-сообщества. Попав в поле зрения движения противников секс-меньшинств и опасаясь карательных мер, Томилов попросил политического убежища в Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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