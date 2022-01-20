В Москве нашли машину ограбивших вдову Градского 21 января 2022 в 03:27 Размер текста - 17 + Машина стояла в одном из московских дворов несколько дней. Фото из архива Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве сотрудниками полиции обнаружен белый «Мерседес», на котором скрылись преступники, совершившие нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Автомобиль нашли в одном из дворов в районе Сокольники. «Машина найдена без номерных знаков. Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — сообщает МК . 16 января трое вооруженных мужчин совершили нападение на Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Москве сотрудниками полиции обнаружен белый «Мерседес», на котором скрылись преступники, совершившие нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Автомобиль нашли в одном из дворов в районе Сокольники. «Машина найдена без номерных знаков. Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — сообщает МК. 16 января трое вооруженных мужчин совершили нападение на Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям