20 января 2022

В Москве нашли машину ограбивших вдову Градского

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега во дворах. Тюмень, автомобиль в снегу, снег во дворе, автомобили во дворе, машина в снегу, машины во дворе
Машина стояла в одном из московских дворов несколько дней. Фото из архива Фото:

В Москве сотрудниками полиции обнаружен белый «Мерседес», на котором скрылись преступники, совершившие нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Автомобиль нашли в одном из дворов в районе Сокольники.

«Машина найдена без номерных знаков. Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — сообщает МК.

16 января трое вооруженных мужчин совершили нападение на Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей.

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В Москве сотрудниками полиции обнаружен белый «Мерседес», на котором скрылись преступники, совершившие нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Автомобиль нашли в одном из дворов в районе Сокольники. «Машина найдена без номерных знаков. Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — сообщает МК. 16 января трое вооруженных мужчин совершили нападение на Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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