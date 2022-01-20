В Москве нашли машину ограбивших вдову Градского

В Москве сотрудниками полиции обнаружен белый «Мерседес», на котором скрылись преступники, совершившие нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Автомобиль нашли в одном из дворов в районе Сокольники.
«Машина найдена без номерных знаков. Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — сообщает МК.
16 января трое вооруженных мужчин совершили нападение на Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей.
В Москве сотрудниками полиции обнаружен белый «Мерседес», на котором скрылись преступники, совершившие нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Автомобиль нашли в одном из дворов в районе Сокольники. «Машина найдена без номерных знаков. Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — сообщает МК. 16 января трое вооруженных мужчин совершили нападение на Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей.