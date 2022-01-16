Трое вооруженных мужчин совершили нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей.
«На вдову Александра Градского Марину Коташенко совершено вооруженное нападение. <…> У женщины похитили 100 миллионов рублей», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свой источник
Отмечается, что инцидент случился на трассе в Наро-Фоминске. Мужчины инсценировали ДТП на 255 километре ЦКАД. После того, как Коташенко остановилась, к ней подсели трое мужчин с оружием. Они вынудили женщину вернуться домой и отдать большую сумму денег. По словам пострадавшей, все произошло 16 января около полудня, однако в правоохранительные органы она обратилась позже.
Александр Градский скончался в возрасте 72 лет. Трагедия произошла 28 ноября вследствие ишемического инсульта.
Трое вооруженных мужчин совершили нападение на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей. «На вдову Александра Градского Марину Коташенко совершено вооруженное нападение. <…> У женщины похитили 100 миллионов рублей», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свой источник Отмечается, что инцидент случился на трассе в Наро-Фоминске. Мужчины инсценировали ДТП на 255 километре ЦКАД. После того, как Коташенко остановилась, к ней подсели трое мужчин с оружием. Они вынудили женщину вернуться домой и отдать большую сумму денег. По словам пострадавшей, все произошло 16 января около полудня, однако в правоохранительные органы она обратилась позже. Александр Градский скончался в возрасте 72 лет. Трагедия произошла 28 ноября вследствие ишемического инсульта.