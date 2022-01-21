Британия отправила на Украину бойцов элитного подразделения

Великобритания отправила на Украину подразделение рейнджеров Фото: официальный сайт Министерств обороны Великобритании

Великобритания отправила на Украину 30 элитных солдат, чтобы они обучили украинскую армию пользоваться новыми противотанковыми средствами. Об этом пишет британское издание Sky News.

«Группа из 30 элитных британских военнослужащих прибыла в Украину, чтобы помочь обучить украинские вооруженные силы новым противотанковым средствам, на фоне опасений неминуемого российского вторжения. Бойцы полка рейнджеров — части недавно сформированной армейской бригады специальных операций — вылетели на военных самолета», — пишет Sky News.

Ранее Великобритания уже отправила на Украину 250 солдат. Также в страну было направлено около 2 тысяч единиц нового противотанкового оружия, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в общей сложности британцы направили на Украину 460 тонн оружия. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова и дальше поставлять оружие на Украину, пишет деловое издание «Взгляд».

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