Британия отправит войска в Германию на случай войны с Россией

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Великобритания отправит в Германию 250 военнослужащих

Великобритания хочет отправить в Германию 250 военнослужащих и сотни транспортных средств на случай начала войны с Россией. Британцы планируют создать в Германии один из крупнейших зарубежных военных центров.

«Сотни транспортных средств, включая танки и дроны, будут отправлены в Германию. Армия построит один из трех своих крупнейших зарубежных узловых центров в стране. В рамках крупнейшей трансформации службы за два десятилетия армия хочет, чтобы около 250 человек располагалось ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией», — пишет британское издание The Times.

Ранее Великобритания направила 600 военнослужащих на Украину для сдерживания «агрессии» со стороны России. Разведка США считает, что Россия готова начать полномасштабную войну с Украиной, пишет RT. В Пентагоне призвали Россию объяснить движение войск возле украинских границ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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