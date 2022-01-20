Захарова: Британия перенаправила на Украину 460 тонн оружия

Великобритания направила на Украину оружие для городских боев, отметила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Великобритания на военных самолетах перенаправила на Украину 460 тонн оружия. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. Трансляция брифинга идет на официальном youtube-канале МИД РФ.

«Британские самолеты уже несколько дней авиацией завозят на Украину вооружение. Было организовано уже не менее шести рейсов. Каждое судно может взять на борт не менее 77,5 т груза — это порядка 460 т вооружений», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что США также поставили на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. «Были поставлены переносные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки», — заключила Захарова.

Ранее замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания отправила несколько тысяч легких противотанковых ракет на Украину. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что стране нужно еще больше оружия, пишет телеканал 360. Общая сумма военной помощи Украине превысила 1,5 млрд долларов.

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