20 января 2022
19 января 2022

Челябинский многодетный инвалид пришел с ножом за пенсией

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Алексей Текслер посетили отделение почтовой связи. Челябинск, почта росии, почтовый работник
Работники почты успели нажать тревожную кнопку (фото из архива) Фото:

В Троицке (Челябинская область) инвалид, имеющий на иждивении четверых несовершеннолетних детей, вооружился ножом и пришел в почтовое отделение. Как сообщает пресс-служба городского суда, в почтовом отделении мужчина начал требовать пенсию, угрожая насилием.

«Напавший на почтовое отделение мужчина инвалид второй группы и он содержит четверых несовершеннолетних детей. Он вооружился ножом и придя на почту, потребовал от сотрудников отдать ему пенсию — около девяти тысяч рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте суда.

Сотрудница почты сказала инвалиду, что свою пенсию он уже получил. На что злоумышленник достал нож из кармана одежды и направил его на женщину, угрожая насилием.

К моменту прибытия охраны нападавший покинул отделение и был задержан на улице. В суде мужчина заявил, что вину не признает. По его словам, в день нападения он был как в тумане и ему показалось, что он должен получить пенсию. Многодетный отец также признался, что накануне употреблял алкоголь.

Суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Инвалид признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступления.

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В Троицке (Челябинская область) инвалид, имеющий на иждивении четверых несовершеннолетних детей, вооружился ножом и пришел в почтовое отделение. Как сообщает пресс-служба городского суда, в почтовом отделении мужчина начал требовать пенсию, угрожая насилием. «Напавший на почтовое отделение мужчина инвалид второй группы и он содержит четверых несовершеннолетних детей. Он вооружился ножом и придя на почту, потребовал от сотрудников отдать ему пенсию — около девяти тысяч рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте суда. Сотрудница почты сказала инвалиду, что свою пенсию он уже получил. На что злоумышленник достал нож из кармана одежды и направил его на женщину, угрожая насилием. К моменту прибытия охраны нападавший покинул отделение и был задержан на улице. В суде мужчина заявил, что вину не признает. По его словам, в день нападения он был как в тумане и ему показалось, что он должен получить пенсию. Многодетный отец также признался, что накануне употреблял алкоголь. Суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Инвалид признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступления.
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