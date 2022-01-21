Полковник полиции объяснил, зачем выстрелил в голову своей жене

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По словам полковника полиции, он случайно выстрелил в голову своей жене Фото:

В Подольске полковник полиции выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене. По словам полицейского, он сделал это случайно, когда чистил оружие.

«Выстреливший в голову своей жене полковник полиции из Подольска заявил, что это произошло случайно. По его словам, во время чистки травматического оружия он случайно выстрелил жене в затылок», — пишет «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что по другой версии у супругов разгорелся конфликт, в результате которого мужчина захотел убить свою жену. В квартире в это время находился десятилетний ребенок и мать потерпевшей. Супруга полковника, которая также работает в полиции, получила тяжелую травму головы и находится в больнице. Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего.

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В Подольске полковник полиции выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене. По словам полицейского, он сделал это случайно, когда чистил оружие. «Выстреливший в голову своей жене полковник полиции из Подольска заявил, что это произошло случайно. По его словам, во время чистки травматического оружия он случайно выстрелил жене в затылок», — пишет «Подмосковье сегодня». Отмечается, что по другой версии у супругов разгорелся конфликт, в результате которого мужчина захотел убить свою жену. В квартире в это время находился десятилетний ребенок и мать потерпевшей. Супруга полковника, которая также работает в полиции, получила тяжелую травму головы и находится в больнице. Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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