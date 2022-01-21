Полковник полиции объяснил, зачем выстрелил в голову своей жене

В Подольске полковник полиции выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене. По словам полицейского, он сделал это случайно, когда чистил оружие.
«Выстреливший в голову своей жене полковник полиции из Подольска заявил, что это произошло случайно. По его словам, во время чистки травматического оружия он случайно выстрелил жене в затылок», — пишет «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что по другой версии у супругов разгорелся конфликт, в результате которого мужчина захотел убить свою жену. В квартире в это время находился десятилетний ребенок и мать потерпевшей. Супруга полковника, которая также работает в полиции, получила тяжелую травму головы и находится в больнице. Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего.
В Подольске полковник полиции выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене. По словам полицейского, он сделал это случайно, когда чистил оружие. «Выстреливший в голову своей жене полковник полиции из Подольска заявил, что это произошло случайно. По его словам, во время чистки травматического оружия он случайно выстрелил жене в затылок», — пишет «Подмосковье сегодня». Отмечается, что по другой версии у супругов разгорелся конфликт, в результате которого мужчина захотел убить свою жену. В квартире в это время находился десятилетний ребенок и мать потерпевшей. Супруга полковника, которая также работает в полиции, получила тяжелую травму головы и находится в больнице. Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего.