Полковник полиции объяснил, зачем выстрелил в голову своей жене

21 января 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

По словам полковника полиции, он случайно выстрелил в голову своей жене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Подольске полковник полиции выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене. По словам полицейского, он сделал это случайно, когда чистил оружие. «Выстреливший в голову своей жене полковник полиции из Подольска заявил, что это произошло случайно. По его словам, во время чистки травматического оружия он случайно выстрелил жене в затылок», — пишет «Подмосковье сегодня». Отмечается, что по другой версии у супругов разгорелся конфликт, в результате которого мужчина захотел убить свою жену. В квартире в это время находился десятилетний ребенок и мать потерпевшей. Супруга полковника, которая также работает в полиции, получила тяжелую травму головы и находится в больнице. Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Подольске полковник полиции выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене. По словам полицейского, он сделал это случайно, когда чистил оружие. «Выстреливший в голову своей жене полковник полиции из Подольска заявил, что это произошло случайно. По его словам, во время чистки травматического оружия он случайно выстрелил жене в затылок», — пишет «Подмосковье сегодня». Отмечается, что по другой версии у супругов разгорелся конфликт, в результате которого мужчина захотел убить свою жену. В квартире в это время находился десятилетний ребенок и мать потерпевшей. Супруга полковника, которая также работает в полиции, получила тяжелую травму головы и находится в больнице. Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего.