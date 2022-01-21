В Госдепе назвали встречу с Лавровым попыткой предотвратить войну

21 января 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен благодарен за возможность встретиться с Сергеем Лавровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Госдепа США Энтони Блинкен поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за встречу. По словам госсекретаря США, этот диалог может помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом «Что касается опасения Вашингтона в связи с перемещением российских войск у украинских границ… я прибыл сюда после консультаций с союзниками по НАТО и партнерами, в том числе украинскими. Это часть продолжающегося процесса по совместной работе над вопросами, которые вызывают наше беспокойство», — рассказал Блинкен в ходе встречи, трансляцию которой ведет ТАСС. Лавров заявлял, что Москва надеется на ответ американской стороны касательно предложений по гарантиям безопасности. «Будет интересно услышать, как США трактуют свои обязательства по принципам безопасности, принятым в рамках ОБСЕ», — передавало РИА «Новости» слова главы МИД. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы США в адрес России могут привести в дестабилизации ситуации на Украине. Лавров осудил США за распространение дезинформации о «российской угрозе», пишет агентство Nation News. Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии, подчеркивает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за встречу. По словам госсекретаря США, этот диалог может помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом «Что касается опасения Вашингтона в связи с перемещением российских войск у украинских границ… я прибыл сюда после консультаций с союзниками по НАТО и партнерами, в том числе украинскими. Это часть продолжающегося процесса по совместной работе над вопросами, которые вызывают наше беспокойство», — рассказал Блинкен в ходе встречи, трансляцию которой ведет ТАСС. Лавров заявлял, что Москва надеется на ответ американской стороны касательно предложений по гарантиям безопасности. «Будет интересно услышать, как США трактуют свои обязательства по принципам безопасности, принятым в рамках ОБСЕ», — передавало РИА «Новости» слова главы МИД. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы США в адрес России могут привести в дестабилизации ситуации на Украине. Лавров осудил США за распространение дезинформации о «российской угрозе», пишет агентство Nation News. Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии, подчеркивает телеканал 360.