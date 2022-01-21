Мишустин назначил нового замглавы Минздрава

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин назначил Андрея Плутницкого замглавы Минздрава Фото:

Новым заместителем министра здравоохранения России назначен Андрей Плутницкий, который ранее занимал должность директора департамента проектной деятельности Минздрава. Приказ о назначении подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Плутницкого Андрея Николаевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе. Он был опубликован в пятницу на официальном интернете-портале правовой информации.

Ранее пост замглавы Минздрава занимал Олег Гриднев. Он освобожден от должности «по его просьбе».

Андрей Плутницкий окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию в 2002 году. Сначала работал метбратом в отделении анестезиологии и реанимации в военном госпитале во Владикавказе, после — врачом-урологом в поликлинике №139 в Москве. В нулевых был назначен начальником управления здравоохранения администрации Клинского муниципального района. В 2014 году стал заместителем министра здравоохранения Московской области, потом — руководителем территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. В федеральном Минздраве занимал должность директора департамента проектной деятельности.

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Новым заместителем министра здравоохранения России назначен Андрей Плутницкий, который ранее занимал должность директора департамента проектной деятельности Минздрава. Приказ о назначении подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Плутницкого Андрея Николаевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе. Он был опубликован в пятницу на официальном интернете-портале правовой информации. Ранее пост замглавы Минздрава занимал Олег Гриднев. Он освобожден от должности «по его просьбе». Андрей Плутницкий окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию в 2002 году. Сначала работал метбратом в отделении анестезиологии и реанимации в военном госпитале во Владикавказе, после — врачом-урологом в поликлинике №139 в Москве. В нулевых был назначен начальником управления здравоохранения администрации Клинского муниципального района. В 2014 году стал заместителем министра здравоохранения Московской области, потом — руководителем территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. В федеральном Минздраве занимал должность директора департамента проектной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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