Мишустин назначил нового замглавы Минздрава

Новым заместителем министра здравоохранения России назначен Андрей Плутницкий, который ранее занимал должность директора департамента проектной деятельности Минздрава. Приказ о назначении подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Назначить Плутницкого Андрея Николаевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе. Он был опубликован в пятницу на официальном интернете-портале правовой информации.
Ранее пост замглавы Минздрава занимал Олег Гриднев. Он освобожден от должности «по его просьбе».
Андрей Плутницкий окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию в 2002 году. Сначала работал метбратом в отделении анестезиологии и реанимации в военном госпитале во Владикавказе, после — врачом-урологом в поликлинике №139 в Москве. В нулевых был назначен начальником управления здравоохранения администрации Клинского муниципального района. В 2014 году стал заместителем министра здравоохранения Московской области, потом — руководителем территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. В федеральном Минздраве занимал должность директора департамента проектной деятельности.
Новым заместителем министра здравоохранения России назначен Андрей Плутницкий, который ранее занимал должность директора департамента проектной деятельности Минздрава. Приказ о назначении подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Плутницкого Андрея Николаевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе. Он был опубликован в пятницу на официальном интернете-портале правовой информации. Ранее пост замглавы Минздрава занимал Олег Гриднев. Он освобожден от должности «по его просьбе». Андрей Плутницкий окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию в 2002 году. Сначала работал метбратом в отделении анестезиологии и реанимации в военном госпитале во Владикавказе, после — врачом-урологом в поликлинике №139 в Москве. В нулевых был назначен начальником управления здравоохранения администрации Клинского муниципального района. В 2014 году стал заместителем министра здравоохранения Московской области, потом — руководителем территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. В федеральном Минздраве занимал должность директора департамента проектной деятельности.