В ХМАО разгорелась война между УК и мэрией из-за уборки снега

21 января 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Контракт на уборку территории от снега стал камнем преткновения между властями Радужного и УК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Радужном развернулась война за контракты по уборке города от снега между администрацией и двумя управляющими компаниями — «Мультисервис» и «Дом-сервис». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Коммунальщики в 2021 году выиграли аукционы на уборку снега в нескольких микрорайонах города. Однако к исполнению приступать не стали, подав жалобу в УФАС ХМАО, оспаривая ряд положений контрактов. Антимонопольная служба с доводами коммунальщиков не согласилась, и договоры были расторгнуты. Мэрия готовится объявить новый аукцион. Есть информация, что управляющие компании хотят в нем повторно принять участие и пытаются оказать воздействие на городские власти, чтобы на этот раз заключить контракты на выгодных для себя условиях. А пока через аффилированные паблики в соцсетях пытаются раскачать повестку на тему плохой уборки снега в городе», — сообщил инсайдер. На онлайн-эфире 21 января с участием губернатора ХМАО Натальей Комаровой глава Радужного Наталья Гулина признала, что в соцсетях регулярно появляются жалобы на ситуацию с уборкой снега. «Рубрика „снежный дозор“ действительно создана. Она создана двумя подрядчиками, с которыми мы расторгли договор на уборку дворовых территорий в связи с недобросовестностью. На сегодня все вопросы урегулированы. Проблем с очисткой в городе нет. За январь месяц вывезено 34 тысячи кубов снега», — прокомментировала Гулина. Директор УК «Мультисервис» Владимир Турапин в разговоре с URA.RU отрицает свою причастность к пиар-кампании против властей Радужного. «Мы не оцениваем деятельность других участников коммунального рынка. Это не наша компетенция», — заявил он. При этом подтвердил, что его компания планирует принимать участие в аукционе по уборке микрорайонов от снега. Дозвониться до руководства УК «Дом-сервис» не удалось. Указанный номер телефона приемной на сайте компании оказался не доступен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Радужном развернулась война за контракты по уборке города от снега между администрацией и двумя управляющими компаниями — «Мультисервис» и «Дом-сервис». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Коммунальщики в 2021 году выиграли аукционы на уборку снега в нескольких микрорайонах города. Однако к исполнению приступать не стали, подав жалобу в УФАС ХМАО, оспаривая ряд положений контрактов. Антимонопольная служба с доводами коммунальщиков не согласилась, и договоры были расторгнуты. Мэрия готовится объявить новый аукцион. Есть информация, что управляющие компании хотят в нем повторно принять участие и пытаются оказать воздействие на городские власти, чтобы на этот раз заключить контракты на выгодных для себя условиях. А пока через аффилированные паблики в соцсетях пытаются раскачать повестку на тему плохой уборки снега в городе», — сообщил инсайдер. На онлайн-эфире 21 января с участием губернатора ХМАО Натальей Комаровой глава Радужного Наталья Гулина признала, что в соцсетях регулярно появляются жалобы на ситуацию с уборкой снега. «Рубрика „снежный дозор“ действительно создана. Она создана двумя подрядчиками, с которыми мы расторгли договор на уборку дворовых территорий в связи с недобросовестностью. На сегодня все вопросы урегулированы. Проблем с очисткой в городе нет. За январь месяц вывезено 34 тысячи кубов снега», — прокомментировала Гулина. Директор УК «Мультисервис» Владимир Турапин в разговоре с URA.RU отрицает свою причастность к пиар-кампании против властей Радужного. «Мы не оцениваем деятельность других участников коммунального рынка. Это не наша компетенция», — заявил он. При этом подтвердил, что его компания планирует принимать участие в аукционе по уборке микрорайонов от снега. Дозвониться до руководства УК «Дом-сервис» не удалось. Указанный номер телефона приемной на сайте компании оказался не доступен.