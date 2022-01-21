В ПФР напомнили, кто из женщин может раньше выйти на пенсию

21 января 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

Пенсионный фонд напомнил, что многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетные мамы имеют право раньше выйти на пенсию. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России. В Фонде отметили, что для досрочного выхода необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. «Многодетные мамы имеют право на досрочный выход на пенсию. Так, если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Если у мамы четверо детей, то право на пенсию у нее возникает в 56 лет. А если у мамы пятеро детей, то она сможет оформить пенсию в 50 лет», — сообщается на сайте ПФР. При этом, в 2022 году для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла. А количество лет стажа для назначения пенсии — с 12 до 13. В ПФР заявили, что раньше выйти на пенсию также могут педагоги и творческие работники. «Педагогические работники имеют право на досрочную страховую пенсию после 25 лет стажа в соответствующих учреждениях», — объяснили в ПФР. Ранее в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ назвала причину, по которой пенсионной возраст в России не будет снижен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Многодетные мамы имеют право раньше выйти на пенсию. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России. В Фонде отметили, что для досрочного выхода необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. «Многодетные мамы имеют право на досрочный выход на пенсию. Так, если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Если у мамы четверо детей, то право на пенсию у нее возникает в 56 лет. А если у мамы пятеро детей, то она сможет оформить пенсию в 50 лет», — сообщается на сайте ПФР. При этом, в 2022 году для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла. А количество лет стажа для назначения пенсии — с 12 до 13. В ПФР заявили, что раньше выйти на пенсию также могут педагоги и творческие работники. «Педагогические работники имеют право на досрочную страховую пенсию после 25 лет стажа в соответствующих учреждениях», — объяснили в ПФР. Ранее в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ назвала причину, по которой пенсионной возраст в России не будет снижен.