Депутат Госдумы пояснила, почему пенсионный возраст не снизят

13 января 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Из-за демографической ямы 1990-х в стране сокращается работающее население Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы решить будущую проблему нехватки трудоспособного населения из-за демографической ямы 1990-х годов, в стране повысили пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Этими демографическими проблемами была вызвана необходимость повышения пенсионного возраста, причем, не только в России, это общемировая тенденция старения населения. Мы стали жить дольше и это хорошо, но у нас меньше появляется детей, и это плохо. После Великой Отечественной войны количество работающего населения в соотношении с пенсионерами составляло 5 к 1, сейчас 1,7 к 1. Переходный период выхода на возраст в 65 и 60 лет у нас установлен до 2028 года», — объяснила Светлана Бессараб. По словам депутата Госдумы, для решения будущей проблемы нехватки трудоспособного населения Центробанк и Минфин разрабатывают проекты добровольного накопления пенсий. «Сегодня от Центробанка и Минфина зависит разработка добровольного компонента пенсионного обеспечения и они до сих пор затягивают с этим вопросом, но это крайне важно, чтобы демографическая яма в будущем не отразилась снова на пенсиях. Все должно идти через систему налогообложения, подоходного налога, через поддержку государства, когда на каждую вложенную 1000 идет 1000 из бюджета. То есть должен быть такой продукт добровольных пенсионных накоплений, который поможет в будущем пожилым людям рассчитывать не только на работающих, но и на часть уже накопленных средств», — подчеркнула Бессараб. По данным Росстата, за год в стране практически на полмиллиона уменьшилось число работников моложе 30 лет. Связано это с демографической ямой 1990-х и пандемией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы решить будущую проблему нехватки трудоспособного населения из-за демографической ямы 1990-х годов, в стране повысили пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Этими демографическими проблемами была вызвана необходимость повышения пенсионного возраста, причем, не только в России, это общемировая тенденция старения населения. Мы стали жить дольше и это хорошо, но у нас меньше появляется детей, и это плохо. После Великой Отечественной войны количество работающего населения в соотношении с пенсионерами составляло 5 к 1, сейчас 1,7 к 1. Переходный период выхода на возраст в 65 и 60 лет у нас установлен до 2028 года», — объяснила Светлана Бессараб. По словам депутата Госдумы, для решения будущей проблемы нехватки трудоспособного населения Центробанк и Минфин разрабатывают проекты добровольного накопления пенсий. «Сегодня от Центробанка и Минфина зависит разработка добровольного компонента пенсионного обеспечения и они до сих пор затягивают с этим вопросом, но это крайне важно, чтобы демографическая яма в будущем не отразилась снова на пенсиях. Все должно идти через систему налогообложения, подоходного налога, через поддержку государства, когда на каждую вложенную 1000 идет 1000 из бюджета. То есть должен быть такой продукт добровольных пенсионных накоплений, который поможет в будущем пожилым людям рассчитывать не только на работающих, но и на часть уже накопленных средств», — подчеркнула Бессараб. По данным Росстата, за год в стране практически на полмиллиона уменьшилось число работников моложе 30 лет. Связано это с демографической ямой 1990-х и пандемией.