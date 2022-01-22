Экс-чемпиона UFC из России толпой избили в Мексике. «Очнулся от того, что задыхаюсь»

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Спортсмен и актер Олег Тактаров. Магнитогорск, тактаров олег
Олег Тактаров сообщил, что теперь у нег внутренняя гематома Фото:

Бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова избили в Мексике десять человек. Об этом рассказал журналист Александр Лютиков, который опубликовал видео с Тактаровым в своем telegram-канале.

«Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, которые на мне были надеты. Думал, что я умру. Не хватало воздуха», — цитирует Олега Тактарова «Пятый канал».

Причина конфликта не уточняется. Спортсмен рассказал, что обратился к группе, «терроризировавшей» людей с просьбой оставить их в покое, передает Sport24. Он предложил отпустить их и предъявить претензии к нему. По его словам, нападавшие ударили сзади по голове. Тактаров предположил, что это была бейсбольная бита. Теперь у экс-бойца UFC внутренняя гематома. Он рассказал, что ему стянули ноги леской и били около 40 минут, пока не приехали полицейские.

Олег Тактаров — российский и американский спортсмен, чемпион мира по боевым искусствам UFC. Он также является актером, телеведущим и кинопродюсером. В последнем бою участвовал в 2008 году. Тактаров был одним из основателей Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация смешанных боевых искусств России».

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Бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова избили в Мексике десять человек. Об этом рассказал журналист Александр Лютиков, который опубликовал видео с Тактаровым в своем telegram-канале. «Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, которые на мне были надеты. Думал, что я умру. Не хватало воздуха», — цитирует Олега Тактарова «Пятый канал». Причина конфликта не уточняется. Спортсмен рассказал, что обратился к группе, «терроризировавшей» людей с просьбой оставить их в покое, передает Sport24. Он предложил отпустить их и предъявить претензии к нему. По его словам, нападавшие ударили сзади по голове. Тактаров предположил, что это была бейсбольная бита. Теперь у экс-бойца UFC внутренняя гематома. Он рассказал, что ему стянули ноги леской и били около 40 минут, пока не приехали полицейские. Олег Тактаров — российский и американский спортсмен, чемпион мира по боевым искусствам UFC. Он также является актером, телеведущим и кинопродюсером. В последнем бою участвовал в 2008 году. Тактаров был одним из основателей Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация смешанных боевых искусств России».
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