Причины поступка мужчины неизвестны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Омской области в селе Юрьевка неизвестный мужчина ворвался с ножом в частный дом и убил 38-летнего мужчину, его 35-летнюю жену и 10-летнюю дочь. Двое детей смогли убежать.

«Глава семейства был настигнут преступником в доме, пытавшуюся убежать женщину он зарезал в сенях, а маленькую девочку, инвалида детства, на чьих глазах погибли родители, он поймал последней. Но в доме были еще двое — 14-летней дочери и 6-летнему мальчику удалось убежать», — передает информацию «Пятый канал».

Сама семья была обычной, на учете не состояла. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту.