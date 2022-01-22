Неизвестный зверски убил семью с ребенком в Омской области. Двое детей спаслись. Видео

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Причины поступка мужчины неизвестны Фото:

В Омской области в селе Юрьевка неизвестный мужчина ворвался с ножом в частный дом и убил 38-летнего мужчину, его 35-летнюю жену и 10-летнюю дочь. Двое детей смогли убежать.

«Глава семейства был настигнут преступником в доме, пытавшуюся убежать женщину он зарезал в сенях, а маленькую девочку, инвалида детства, на чьих глазах погибли родители, он поймал последней. Но в доме были еще двое — 14-летней дочери и 6-летнему мальчику удалось убежать», — передает информацию «Пятый канал».

Сама семья была обычной, на учете не состояла. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту.

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В Омской области в селе Юрьевка неизвестный мужчина ворвался с ножом в частный дом и убил 38-летнего мужчину, его 35-летнюю жену и 10-летнюю дочь. Двое детей смогли убежать. «Глава семейства был настигнут преступником в доме, пытавшуюся убежать женщину он зарезал в сенях, а маленькую девочку, инвалида детства, на чьих глазах погибли родители, он поймал последней. Но в доме были еще двое — 14-летней дочери и 6-летнему мальчику удалось убежать», — передает информацию «Пятый канал». Сама семья была обычной, на учете не состояла. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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