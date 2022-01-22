В ЯНАО доставили вакцину от COVID для подростков

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В ЯНАО поступило более 400 доз вакцины «Спутник М» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступила в Ямало-немецкий автономный округ. Двухкомпонентную вакцину в количестве 480 доз привезли на окружной склад в Ноябрьске.

«Вакцина „Спутник-М“ — это пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых „Спутник-V“. Пройти процедуру смогут подростки в возрасте от 12 до 17 лет», — сообщается в telegram-канале «Ямал. Официально».

Вакцинация проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей. Интервал между прививками составляет три недели.

Ранее правительство региона сообщило, что до 6 февраля закрываются для посещения сады и школы для учеников 1-8 классов. Также на удаленную работу переводят некоторые категории россиян. На удаленку переводят беременных, одного из родителей детей до 7 лет или обучающихся в 1-4 классах, хронически больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, а также диабетом.

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Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступила в Ямало-немецкий автономный округ. Двухкомпонентную вакцину в количестве 480 доз привезли на окружной склад в Ноябрьске. «Вакцина „Спутник-М“ — это пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых „Спутник-V“. Пройти процедуру смогут подростки в возрасте от 12 до 17 лет», — сообщается в telegram-канале «Ямал. Официально». Вакцинация проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей. Интервал между прививками составляет три недели. Ранее правительство региона сообщило, что до 6 февраля закрываются для посещения сады и школы для учеников 1-8 классов. Также на удаленную работу переводят некоторые категории россиян. На удаленку переводят беременных, одного из родителей детей до 7 лет или обучающихся в 1-4 классах, хронически больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, а также диабетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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