Путин признался, что устал от пандемии COVID-19

COVID-19 мешает нормальной жизни, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Пандемия коронавируса создала такие условия, что невозможно нормально жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Ирана Ибрахимом Раиси.

«С этим ковидом жить невозможно нормально!», — пожаловался Владимир Путин. Глава государства имел в виду необходимые меры безопасности, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не заразиться COVID-19.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил новую волну коронавируса с «надвигающейся войной». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о начале реализации плана дополнительных мер по борьбе с COVID-19 по поручению Путина.

