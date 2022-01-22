Путин признался, что устал от пандемии COVID-19

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
COVID-19 мешает нормальной жизни, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса создала такие условия, что невозможно нормально жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Ирана Ибрахимом Раиси.

«С этим ковидом жить невозможно нормально!», — пожаловался Владимир Путин. Глава государства имел в виду необходимые меры безопасности, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не заразиться COVID-19.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил новую волну коронавируса с «надвигающейся войной». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о начале реализации плана дополнительных мер по борьбе с COVID-19 по поручению Путина.

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Пандемия коронавируса создала такие условия, что невозможно нормально жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. «С этим ковидом жить невозможно нормально!», — пожаловался Владимир Путин. Глава государства имел в виду необходимые меры безопасности, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не заразиться COVID-19. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил новую волну коронавируса с «надвигающейся войной». Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о начале реализации плана дополнительных мер по борьбе с COVID-19 по поручению Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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